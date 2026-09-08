尖沙咀古蹟辦門外驚見剝皮血牛頭 具體放置原因是……

香港示意圖。(圖：shutterstock)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 尖沙咀古物古蹟辦門外被放置剝皮牛頭，滿布血跡且口中插有枝葉。

尖沙咀古物古蹟辦門外被放置剝皮牛頭，滿布血跡且口中插有枝葉。 重點二： 警方接報到場後將牛頭套袋帶走，案件暫列投訴並未見刑事成分。

警方接報到場後將牛頭套袋帶走，案件暫列投訴並未見刑事成分。 重點三：事件發生原因與放置者身分未明，警方正翻查閉路電視追查。

香港 尖沙咀鬧市7日晚發生罕見事件，晚上約7時，警方接獲市民報案，指尖沙咀彌敦道136號古物古蹟辦事處門外有人放置物件，並對大門出入造成阻礙。警員到場調查後發現，門外放置的物件是一個已被剝皮、滿布血跡的牛頭，牛頭口中更插有枝葉，具體放置原因暫時不明。

綜合港媒報導，香港警方其後將牛頭以黑色膠袋包起並帶走調查。警方暫時未發現事件涉及刑事成分，案件列作「投訴」處理，並調查牛頭被放置在古物古蹟辦事處門外的原因。

現場位於彌敦道136號古物古蹟辦事處鐵閘對開位置。根據香港01報導，警方晚上7時左右接報，指有人在古物古蹟辦事處門外放置物件，阻礙大門出入。警員到場後才發現，所謂物件是一個血淋淋的牛頭，口中插有枝葉。警方其後將牛頭以黑色膠袋套住，帶走處理。

附近一名報紙檔職員向傳媒表示，當日下午約6時已經發現該個牛頭，但沒看到有人將牛頭放置在現場，因此不知道實際由何人放下，也不清楚牛頭何時被放置。職員又表示，在附近工作多年，過往從未遇到同類事件，對有人在古物古蹟辦事處門外放置牛頭感到不解。

古物古蹟辦事處一名女保安員則表示，她當日下午6時左右上班時仍未發現牛頭，約一小時後才得悉辦事處大門外被放置牛頭。她表示，上址過往從未遇到類似事件，也不知道有人為何會將牛頭放在門外。她又透露，警方正在辦事處內翻查閉路電視，以調查事件經過。

警方目前正調查牛頭被放置的時間及相關人士身分。現階段仍未知道涉事者為何選擇將牛頭放在古物古蹟辦事處門外，警方亦未公布是否已鎖定相關人士。

官方資料顯示，古物古蹟辦事處地址為九龍尖沙咀彌敦道136號，現為香港古蹟及文物保育工作的政府部門辦公地點；該址為前九龍英童學校所在地。

根據目前公開報導，警方已將現場牛頭帶走調查，案件暫列「投訴」處理。至於牛頭的來源、放置者身分以及放置原因，警方仍在進一步調查，暫未進一步公布。