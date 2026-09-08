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港鐵尖沙咀站20多人涉集體逃票 數人分批「衝閘」

香港新聞組／香港8日電
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香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

港鐵尖沙咀站發生20多人涉集體「衝閘」逃票事件。網上近日流傳影片，顯示一名女子在閘機前「拍卡」付車費後，數人隨即趁閘門開啟的空檔、在沒有逐一付費下快步出閘離開，有關行為重複數次，其中一次涉及六人之多。港鐵7日回覆證實事件，稱相信事發於8月23日晚，港鐵已就事件報警，並稱會於車站多加留意。

明報報導，根據網上片段，一名戴帽及穿背心的女子站在閘機前「拍卡」付費，背後有多人排隊等候，當時其他閘機無人使用；當閘門開啟，隨即有數人魚貫出閘，他們均無付費，而是緊接前一人出閘，閘機當時亮起紅色警告燈號。從片段可見，有關行為重複至少7次，合計共20多人出閘。負責付款的女子曾向出閘者表示「走快點」，最多人出閘的一次共涉6人。

據報導，片段連日來引發大量網民討論，紛紛於帖下留言，有人形容事件誇張，有指以往亦曾見乘客未付費下尾隨他人「衝閘」。多人批評港鐵未執法，稱有關人等行為十分顯眼，不理解為何無職員阻止。有網民質疑為何閘機未及時關閉，並認為以往採用的旋轉棍閘才可以防止這類情況。

報導稱，港鐵表示留意到網上片段，十分重視有關情況，經翻查閉路電視片段，相信事發於8月23日晚上約11時許，有乘客在尖沙嘴站未繳付正確車費出閘，已就事件報警。港鐵並呼籲，乘客若發現懷疑有違反附例行為，可盡快通知車站職員，以便即時跟進。

精華 FAQ

  • 根據網上流傳片段，事件涉及20多人分批尾隨出閘，其中有一次更有6人趁閘門開啟空檔一同離開，整體行為重複至少7次。

  • 片段顯示，一名女子先拍卡付款，待閘門開啟後，其他人便緊貼前一人快速出閘，期間沒有逐一付費，閘機更亮起紅色警告燈號。

  • 港鐵表示已翻查閉路電視，確認事件相信發生於8月23日晚上約11時，並已就有乘客未繳付正確車費出閘一事報警，亦會在車站加強留意。

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