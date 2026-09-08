14歲女上吊、10歲童纏結頸巾… 3天7港生情緒不穩 3人亡

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 過去三天發生至少七宗學生自殺、自殘或情緒不穩案件，其中三人身亡。

明報報導，7日早6時許，警方接獲油麻地一女子報案，指其14歲女兒在家中上吊，救援人員到場證實女生當場身亡。警方初步調查相信事主在房內以尼龍繩上吊，現場沒檢獲遺書，案件列作自殺。據悉女生有情緒障礙，其母日前回鄉，6日晚回家後敲女兒房門，無人回應，直至7日清晨發現女兒自縊。

據報導，6日晚7時許，警方接報一名10歲男童在跑馬地家中房間內暈倒，送院不治，死因待驗屍確定，案件列作送院時死亡。據悉男童當晚曾與家人口角，疑涉不准玩手機及功課壓力，他被發現時頸上纏著一條打了結的頸巾。

另外，5日晚上10時許，12歲中一女生被發現在大坑勵德邨墜樓，據悉其日記留下遺書，疑與學業壓力有關。

報導稱，7日早9時許，將軍澳一名15歲男生在中學校舍頂層走廊危站外牆石壆。警方及救援人員到場勸解，男生兩個多小時後由消防員協助返回安全位置。據悉男生有情緒病紀錄。

報導指出，7日早10時許將軍澳另一中學一名14歲中二女生情緒不穩，送院檢查，據悉她有情緒病紀錄。7日午12時許馬鞍山一名17歲中五男生向學校社工求助，稱因學業壓力自割胸口，送院治理。差不多同一時間，東涌一名15歲中三女生躲在廁所不願離開，手腕有傷疤，疑曾因學業壓力自殘，送院治理。