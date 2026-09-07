港珠澳橋口岸「車上無感通關」人車共驗「智通行」12月上路

入境處將於今年12月在港珠澳大橋香港口岸推出 「智通行」 先導計畫，提升跨境私家車過關效率。（新華社資料照片）

特首李家超16日將發表香港 首分五年規畫及新一分施政報告。施政報告將公布港珠澳大橋過關的「智通行」新措施。據了解，入境處將於年12月在港珠澳大橋香港口岸推出「智通行」先導計畫，利用科技自動識別已登記的合資格跨境私家車司機及乘客，實行「車上無感通關」。

大公報報導，中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培認為，新安排回應「人車共驗」的訴求。立法會議員對新計畫表示支持及讚賞，並建議長遠應陸續推廣至其他口岸。

目前，跨境私家車經港珠澳大橋香港口岸出境時，除司機外，車內乘客須在「小車下客區」下車，步行至「隨車人員驗放廳」辦理通關手續；司機則繼續駕車前行，經車輛查驗通道出示證件通關，隨後再與乘客會合。人車分離的安排不時出現「車等人」或「人等車」的情況，每逢假日旺季塞車問題尤為嚴重。

今年6月25日，入境處在大橋香港口岸離境大堂推出全港首個「無感e-道」試點，設有兩條專用通道，已登記的合資格香港永久居民可透過容貌識別及人工智能（AI）影像分析技術，以不停頓方式完成自助出境檢查，全程毋須出示身分證或e-道二維碼，需時約5秒。

時隔不足半年，據了解，入境處將於12月推出的「智通行」先導計畫，在「無感e-道」的基礎上，利用人工智能配合容貌識別科技，自動識別已登記的合資格跨境私家車司機及乘客。系統透過多鏡頭實時追蹤車內人員容貌特徵，配合高速搜尋AI演算法，同時為車內所有人進行身分驗證。屆時車內全員毋須下車或出示證件，安坐車內即可完成過關手續。計畫首階段服務對象為合資格香港永久居民，詳情有待入境處正式公布。

中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培形容，新措施是「人車共驗的升級版」，皇崗口岸已採「一地兩檢」及「五合一」通道，港珠澳大橋亦應朝同方向發展。

李耀培認為，「港車北上」大部分是家庭出行，讓乘客、尤其是長者留在車上同步檢查是合理方向。他同時提醒，新措施需處理私隱保障及建立清晰的申訴機制，萬一容貌識別未能通過，車主應有渠道上訴。他強調，「港車北上」政策延長5年，預計未來全港一半私家車將登記參與，口岸通關壓力只增不減，期望新措施可大大改善塞車問題，讓跨境出行真正實現「一小時生活圈」。