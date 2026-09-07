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香港機場T2巨屏斷纜 專家疑鋼索質量肇禍 寧波商設計到落地僅半年

香港新聞組／香港7日電
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香港國際機場2號客運大樓（T2）離境大廳大型垂吊電子屏幕搖搖欲墜事件，雖然沒人受傷，外界關注安全問題。機管局6日表示，事故發生時屏幕系統正在移動表演，導致牽引屏幕移動的䌫索引發這次事故。

香港01報導，有工程師認為，屏幕移動表演時會產生額外拉力，鋼索在頻繁移動的過程亦容易出現磨損，預料是鋼索的質量或設計數據與實際情況不一引致斷裂。

翻查資料，項目的承建商為寧波企業浙江大豐實業股份有限公司，稱僅用半年時間設計方案，並將系統落地使用。曾指項目順利落地的背後，是大豐團隊攻克多項技術與施工難題的不懈努力，需通過多重國際、本地標準審批，形容技術論證環節細緻嚴謹。

機場二號客運大樓正式啟用僅三個多月。9月5日早上在大樓離境大堂，一個在天花垂吊的電子屏幕搖搖欲墜。警員接報到場，發現垂吊裝置的「威也」斷開，事件中無人受傷，沒有即時危險。

事故後，機管局為屏幕安裝更多䌫索，進一步保障安全，強調原來設計中兩條䌫索已可做到防止屏幕墜地的安全保障，額外加接䌫索將進一步加強保障。機管局9月6日解釋事故原因，指當時屏幕系統正在移動表演，期間牽引屏幕移動的䌫索出現問題，引發是次事件。

理大機械工程學系前工程師盧覺強表示，靜止懸掛的鋼索受力固定，但當屏幕移動表演時會產生額外拉力，鋼索在頻繁移動的過程中容易出現磨損。他又質疑現場使用的鋼索品質有問題，以致事故發生。他續指，類似的意外罕見，預料是鋼索的質量或設計數據與實際情況不一引致斷裂。

盧覺強指出，高空懸掛設備的安全系數通常設定在5，即100公斤的設備鋼索，理論上能承擔500公斤的重量。他認為，只要經過安全檢查，將屏幕固定並停止移動，理論上是安全，無需先拆下。他建議，機管局應全面檢查同批次及其他位置的鋼索，並要求承建商在安裝前，必須對每一條鋼索懸重測試，確保安全才可投入運作。

精華 FAQ

  • 機管局表示，事故發生時屏幕系統正在進行移動表演，牽引屏幕移動的纜索出現問題而導致斷纜。雖然屏幕一度搖搖欲墜，但現場沒有人受傷，亦沒有即時危險。

  • 理大前工程師盧覺強認為，屏幕移動時會產生額外拉力，頻繁移動亦容易令鋼索磨損。他懷疑是鋼索質量有問題，或設計數據與實際情況不符，才會引致斷裂。

  • 機管局已為屏幕加裝更多纜索，強調原本兩條纜索已可防止墜地，新增纜索是進一步加強保障。專家則建議全面檢查同批次及其他位置鋼索，並在安裝前逐條做懸重測試。

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