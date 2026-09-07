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內地羽球大師賽 港隊首次包攬男單冠亞軍

香港新聞組／香港7日電
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香港選手吳英倫6日在廣東深圳舉行的2026內地羽球大師賽男子單打決賽中，2:0戰...
香港選手吳英倫6日在廣東深圳舉行的2026內地羽球大師賽男子單打決賽中，2:0戰勝隊友李卓耀，奪得冠軍。圖為吳英倫（左）與李卓耀（右）在賽後互動。（中新社）

2026內地羽毛球大師賽男單決賽6日在深圳市體育中心體育館登場。世界排名第25的李卓耀與世界排名第32的吳英倫隔網相對，最終吳英倫以2：0戰勝李卓耀。

大公報報導，香港男單首次在世界羽聯高級別巡迴賽中包攬冠亞軍，創下歷史。香港文化體育及旅遊局局長羅淑佩在社交平台發帖祝賀二人，表示「超級開心～期待港隊亞運再創佳績，加油！」

吳英倫與李卓耀都屬進攻型選手，李卓耀的殺球以力量為主，吳英倫以速度為主，讓現場觀眾在比賽中大飽眼福。

第一局剛開始，年僅22歲的吳英倫出擊速度更快，李卓耀首局先負9：21。第二局中，吳英倫一路將比分拉到8：1，李卓耀一度追趕至3分之差，但這名30歲球手最終輸16：21。

吳英倫是本屆賽事最亮的「黑馬」：首輪淘汰日本選手渡邊航貴，次輪直落兩局爆冷掀翻世界第一喬納坦，8強戰擊敗衛冕冠軍翁泓陽；…4強賽反勝世界第五安東森。他賽後受訪表示十分開心，「我是第一次參與750賽事，是抱着學習、拿經驗的想法來的，沒有想到可以一路贏過來。」

至於李卓耀即使落敗仍盡顯師兄風範，比賽過程中，當吳英倫打一個好球時，李卓耀都會給師弟亮出自己的大拇指表示稱讚；比賽結束後，李卓耀上前與吳英倫擁抱後還摸了一下師弟的頭。李卓耀表示，「我們倆證明了香港羽毛球隊可以拿到好成績，給我們香港隊很大的信心。」

面對即將到來的亞運會，兩人均表示港隊無論在男單甚至團體實力都不錯，希望屆時爭取佳績。

香港選手吳英倫6日在廣東深圳舉行的2026內地羽球大師賽男子單打決賽中，奪得冠軍...
香港選手吳英倫6日在廣東深圳舉行的2026內地羽球大師賽男子單打決賽中，奪得冠軍。（新華社）

香港選手吳英倫6日在廣東深圳舉行的2026內地羽球大師賽男子單打決賽中，奪得冠軍...
香港選手吳英倫6日在廣東深圳舉行的2026內地羽球大師賽男子單打決賽中，奪得冠軍。（新華社）

精華 FAQ

  • 在深圳舉行的男單決賽中，世界排名第32的吳英倫以2：0擊敗世界排名第25的李卓耀，成功奪得冠軍，李卓耀則獲亞軍。

  • 香港男單首次在世界羽聯高級別巡迴賽中包攬冠亞軍，代表港隊在高水平國際賽事取得突破，也為香港羽球寫下歷史性一頁。

  • 李卓耀賽中多次稱讚師弟好球，賽後更主動擁抱並摸頭致意；兩人都表示港隊男單及團體實力不俗，對亞運爭取佳績充滿信心。

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