馬季開鑼 旅客增74%投注額跌7% 「嘉應高昇」21連勝

2026/2027年度馬季6日在沙田馬場揭幕，吸引大批馬迷與遊客入場，現場氣氛熱烈。（中通社）

2026至2027年度馬季6日在沙田馬場開鑼，特首李家超主持醒獅點睛及敲鑼儀式，宣告新馬季展開。現場氣氛熾熱，沙田馬場及跑馬地馬場6日共吸引4.4萬馬迷入場，按年上升約1.5%，當中包括逾1.2萬名內地及海外旅客，較上季開鑼日旅客數量增長74%，熱鬧的場面展現香港 世界級賽馬運動的吸引力。

綜合大公報、明報報導，馬會行政總裁應家柏表示，6日入場旅客人數創比賽日新高，充分反映賽馬旅遊策略成效顯著。

10場本地賽事連同兩場越洋轉播，全日總投注額12.1億元（港幣，下同，約1.5億美元），較上季下跌約7.1%，重頭戲是「香港特區行政長官盃」，最終由現年6歲的香港馬王「嘉應高昇」以1分06秒11的時間勝出，並將本身的連勝紀錄增至21場。

開幕式上，李家超、馬會主席廖長江及馬會行政總裁應家柏等人參加了傳統醒獅點睛及鳴鑼開季儀式。李家超在社交媒體上發文表示，賽馬是香港獨特的文化標誌，也是推動「盛事經濟」的重要引擎。他指出，上季兩個馬場吸引逾40萬名來自內地及海外旅客，人數較之前一季倍增，反映港府 推動賽馬旅遊政策見成果，港政府未來會繼續與各界合作，藉舉辦更多大型活動吸引旅客來港。

新賽季中，馬會將依託包括12場一級賽在內的88個精彩賽馬日及多元的硬件設施，致力將馬場打造為世界級的體育與娛樂中心，全面提升賽馬旅遊的國際吸引力。

不少專程赴港的海內外旅客坦言，在沙田馬場看台，耳邊歡呼吶喊聲一浪接著一浪，真切體會到賽馬現場獨有的感染力。他們不禁讚嘆：「香港是一座充滿活力、安全而又富有魅力的城市，這次觀賽也為香港之行增添了一份特別的體驗。」還有不少馬迷特意前來為「嘉應高昇」打氣，他們難掩興奮，紛紛表示能親眼見證「嘉應高昇」再創歷史，不枉此行。

馬會6日晚公布，開鑼日錄得4萬3920人次入場，按年升1.5%。在新冠疫情前的2019年，約有達6.8萬人次。