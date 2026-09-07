灣區互聯網大巴滿血復活搶客 票價比一杯奶茶便宜

在大灣區 一度被高鐵、城際鐵路、私家車擠壓生存空間的公路大巴客運，依靠互聯網平台「滿血復活」。據廣東省交通運輸部門數據，去年全省互聯網客運班次、客量同比均大增近70%，今年以來延續攀升趨勢。目前各個互聯網大巴平台升級「搶客」，以廣深、廣珠等線路最為火爆，互聯網大巴已成為高鐵、城際鐵路「最便宜」的新替代選擇。

文匯報報導，有北上出行的港人表示，珠三角互聯網大巴票價「比一杯奶茶還平」，如廣深地鐵口「門到門」大巴低至6.8元（人民幣，下同，約1美元），日常票價也在十多元，僅為廣深高鐵、城際鐵路單程票價10%至20%左右。

新能源大巴在廣州天河公園地鐵站 B口對面的路邊停靠，乘客「掃碼」核驗後即可上車，幾分鐘後大巴繼續出發。歷時10分鐘，大巴抵車陂南地鐵站B口，載上候車的乘客後往南；10分鐘後抵達大沙地站A口，載上這趟大巴在廣州的最後一波乘客後，直奔深圳。不足1.5小時便抵達西鄉地鐵站C口，在部分乘客下車後繼續開往深圳市區，沿途經過深大、世界之窗、車公廟、崗廈北、大劇院等地鐵口。

這一趟車程，乘客不需進客運站乘車，在手機上搜索互聯網大巴平台的小程序便可實名購票，無論在哪個站點搭乘，票價都一樣，付費後即生成出行「二維碼」，這是廣東近年興起的全新公路客運模式，與傳統客運「站到站」不同，如今實現「門到門」出行。

「相比廣深高鐵、城際鐵路單程74.5元、68元起，廣深的地鐵口『門到門』大巴票價最優惠可低至6.8元，即使周末的票價也僅十多元。而相比廣珠城際鐵路單程65元起，廣州多個地鐵口到珠海站/拱北口岸的大巴票價低至9.9元，日常也僅需13.8元左右。這價格比一杯奶茶還平。」香港旅客吳先生表示，期待互聯網大巴無論是線路配套還是安檢乘車等方面更加完善，讓旅客有更多元化的便捷選擇。