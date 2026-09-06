香港新盤單日成交228宗 4個月最旺 叡璟連3輪沽清

綜合發展商及市場消息，香港 5日新盤市場共錄228宗成交，為5月9日後的近4個月新高。

大公報報導，人氣新盤華潤置地旗下西南九龍叡璟1期5日壓軸一輪價單銷售101伙又1件不留，連續3輪沽清，連同即日招標售出的18伙，單日共沽119伙，項目兩周共3輪累售482伙，佔該期數507伙的95%，套現近45.6億元（港幣，下同，約5.8億美元）。另外，嘉華國際啟德跑道區啟德海灣2期，5日以價單推售100伙，全日售出86伙，套現逾6.1億元。

叡璟1期共收5萬8183票，按公開發售部分101伙，超額575倍，再破香港新盤最高收票紀錄。5日開售再分A及B兩組，一如前兩輪，每組均人山人海，排隊人龍在商場內打蛇餅。

華潤置地董事總經理施偉賢表示，A組時段不足2小時已售出42伙，全數可供發售3房戶沽清。該組錄得5組大手客購入4伙，最大手涉資逾3900萬元。

施偉賢續指，叡璟1期招標部分即日售出18伙，累積共68宗招標成交。5日售出的3A座48樓A室，實用面積655方呎，天台面積597方呎，3房套間隔，成交價1919.15萬元，呎價2.93萬元，雙雙再創項目新高。

叡璟1期引爆全城購買力，多個新盤伺機推出搶客，其中啟德海灣2期銷售表現理想。嘉華國際業務發展總經理周光耀表示，該盤即日售出86伙，套現逾6.1億元，共錄得7組客連購2伙或以上，不乏業主添食個案，最大手客擲逾5300萬元購入9伙1房單位，預計作長線收租之用。兩日共售出103伙，套現約8.5億元。

另外，恒基地產旗下紅磡映匯反應不俗，加推單位應市。恒基物業代理董事及營業部總經理林達民表示，截至晚上8時，映匯收約700票，以首張價單53伙計，超額約12倍，遂加推價單2號共30伙。

美聯物業高級董事布少明表示，暑期結束，9月樓市回復正軌，由於新盤銷售反應熱烈，預計本月一手成交有望增至約1500宗，二手市場成交量料錄逾4000宗。