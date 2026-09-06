香港六合彩50周年 808萬美元頭獎3.5注瓜分

香港 賽馬會5日晚上9時半舉行第二期50周年金多寶攪珠，頭獎共有3.5注中，每注可獲獎金約6338萬元（港幣，下同，約808.3萬美元）。

綜合大公報、明報報導，為慶祝六合彩推出半世紀，馬會舉行第二期50周年金多寶攪珠。今期金多寶注入高達1.85億港元，若以10港元一注獨中，頭獎基金估計可高達2.28億港元（約2908萬美元），引起全城六合彩熱潮，最終投注額為3.65億港元。

巨獎當前，不少市民到投注站購買六合彩彩票，中環士丹利街投注站5日一如以往大排長龍，人潮持續沿門外行人路伸延，而觀塘廣場投注站亦有不少人排隊，下午2時許時需輪候10多分鐘才可購買彩票。

不少市民抱「刀仔鋸大樹」心態發橫財夢，多個投注站大排長龍，中環士丹利街樓上投注站因為曾經有很多頭獎幸運兒在這裡買彩票，被視為福地，在開門前已經有多人排隊等候買彩票，之後人龍更延伸出街外到了德己立街，觀塘廣場投注站亦有不少人排隊，下午2時許時需輪候10多分鐘才可購買彩票。

5日晚六合彩攪出的號碼是︰9、18、26、30、33、45；特別號碼是︰28。頭獎有3.5注中，分別是3注10元及一注5元（半注中），每注可獲獎金約6338萬元。二獎20注中，每注可獲獎金約61.4萬元；三獎875注中，每注可獲獎金3.74萬元；四獎2248注中，每注可獲9600元。

根據馬會公布，下一次六合彩金多寶為9月26日（中秋節翌日）舉行的中秋金多寶攪珠，馬會暫未公布估計頭獎基金金額。