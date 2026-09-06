我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

印度男涉毆打女伴致死 遭警方當眾「綁起來打」引議

如何在台海打贏解放軍？前太平洋司令揭台致勝關鍵

香港檢獲1600劑假防癌疫苗 3人被捕含1醫生

香港新聞組／香港6日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

香港有醫療機構涉嫌向顧客提供聲稱能預防多種癌症的「WT1」疫苗，衛生署近日聯同警方採取行動，至今有三人被捕，包括一名醫生。

大公報報導，醫務衛生局局長盧寵茂5日表示，調查發現有公司購入「WT1」，有人向該公司購買，調查行動搜查10多間處所，搜出共1600劑無註冊針劑，均為維他命及保健產品等，但並無發現「WT1」，事件不排除涉及詐騙成分。他強調無證據證明「WT1」安全和防癌，調查仍在進行。

媒體追查發現，網上仍有中介及醫療機構聲稱能安排來港注射抗癌疫苗，3萬元人民幣一針，一個療程索價9萬元人民幣（約10萬港元、1.2萬美元）。中介甚至聲稱「我自己也在做，我一年做三針」。

無牌防癌針事件被揭發至今近一周，媒體5日在網上搜尋，仍搜索到有醫療機構或中介推廣來香港注射「WT1」疫苗。這些帖文以「抗癌患者的福音」、「國際認可的WT1」、「無癌人生從WT1開始」等標題及標語，吸引人點擊查看。記者喬裝顧客，嘗試在社交媒體上聯繫這些中介及機構，了解打針的收費，大多未獲即時回覆。但有一個營銷號即時回覆了查詢，並表示「可以預約到香港打WT1，可以安排上」。

其發布的帖文表示，「23種癌症一針可防」，又表示「WT1」是國際認可的腫瘤疫苗，平台可以幫助顧客預約到香港注射防癌疫苗。記者隨即聯繫該個營銷號，對方5分鐘內便回覆，並爽快表示可以安排預約到香港注射「WT1」。

對方表示，注射「WT1」每一針是3萬元人民幣，一個療程一年內分三次完成，合共是9萬元人民幣。對方見記者稍有遲疑，立刻補上一句，「我自己也做，我一年做三針」，並表示「這個價格就是非常的實在，基本都是底價。」但當記者要求了解詳細資料、香港注射疫苗的地址和公司名稱時，對方就不再回覆。

精華 FAQ

  • 衛生署與警方搜查10多間處所，檢獲共1600劑無註冊針劑，內容主要是維他命及保健產品，並未找到聲稱的WT1疫苗，案件仍在調查中。

  • 至今共有3人被捕，其中包括1名醫生。當局指事件不排除涉及詐騙成分，並強調目前沒有證據證明WT1安全或具防癌效果。

  • 部分中介與醫療機構仍在網上宣稱可安排來港注射WT1，聲稱1針3萬元人民幣、3針療程共9萬元，甚至吹噓可防23種癌症，但未提供可靠地址與公司資料。

疫苗 香港 癌症

上一則

颱風沙德爾挾帶豪雨 江西山體坍方2死10人失聯

下一則

香港新盤單日成交228宗 4個月最旺 叡璟連3輪沽清

延伸閱讀

疑打針缺失新北診所爆C肝群聚11人感染 鄰近藥局曝內情：早晚會出事

疑打針缺失新北診所爆C肝群聚11人感染 鄰近藥局曝內情：早晚會出事
打針缺失？板橋診所爆C肝群聚釀11人感染 召回1118人檢驗

打針缺失？板橋診所爆C肝群聚釀11人感染 召回1118人檢驗
川政府政策混亂 各大醫療機構籲打最新流感、新冠疫苗

川政府政策混亂 各大醫療機構籲打最新流感、新冠疫苗
迎新學年 市衛生局籲家長帶學齡兒童接種疫苗、備妥健康表格

迎新學年 市衛生局籲家長帶學齡兒童接種疫苗、備妥健康表格

熱門新聞

孫宇晨。（取材自微博）

孫宇晨寫「我的女友景甜」 6000字全文公開

2026-08-28 02:10
中國國家主席習近平17日出席前領導人江澤民誕辰100周年大會發表演講。(美聯社)

對台動武添變數？華郵：習近平1舉動 短期內限制大規模衝突能力

2026-08-30 08:45
東先生接受採訪。（視頻截圖）

杭州男按摩付799元加鐘 女技師脫褲騎上來 結局12人慘了

2026-08-09 10:30
價值45萬人民幣的限量款愛馬仕包包寄丟，深圳法院最終僅判賠500人民幣。(取材自重慶晨報)

45萬元愛馬仕寄丟 深圳法院判賠這個金額 網友吵翻天

2026-08-31 10:30
最新報告顯示，香港億萬富豪人數居全球城市第二，106名富豪資產淨值達10億美元；圖為第45屆香港鐘表展、第14屆國際名表薈萃在香港揭幕。（中新社）

香港擁106名億萬富翁 數量僅次紐約 但1現象令人憂心

2026-09-01 22:35
習近平「疑遭攙扶」下機引揣測。（取材自Ｘ平台）

習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？

2026-09-03 09:30

超人氣

更多 >
懶人包／奧運冠軍到「無路可走」 劉翔撕開中國運動員退役後的無奈

懶人包／奧運冠軍到「無路可走」 劉翔撕開中國運動員退役後的無奈
巴菲特推薦「簡單投資法」 每月投入100美元 30年滾出22.6萬

巴菲特推薦「簡單投資法」 每月投入100美元 30年滾出22.6萬
這些優勢太大 南加掀回台灣養老潮

這些優勢太大 南加掀回台灣養老潮
吳慷仁首拍古裝劇 現身橫店 給魏哲鳴當配角

吳慷仁首拍古裝劇 現身橫店 給魏哲鳴當配角
摩羯不解釋 最容易把自己活成孤島的3星座

摩羯不解釋 最容易把自己活成孤島的3星座