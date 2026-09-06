香港檢獲1600劑假防癌疫苗 3人被捕含1醫生

香港 有醫療機構涉嫌向顧客提供聲稱能預防多種癌症 的「WT1」疫苗 ，衛生署近日聯同警方採取行動，至今有三人被捕，包括一名醫生。

大公報報導，醫務衛生局局長盧寵茂5日表示，調查發現有公司購入「WT1」，有人向該公司購買，調查行動搜查10多間處所，搜出共1600劑無註冊針劑，均為維他命及保健產品等，但並無發現「WT1」，事件不排除涉及詐騙成分。他強調無證據證明「WT1」安全和防癌，調查仍在進行。

媒體追查發現，網上仍有中介及醫療機構聲稱能安排來港注射抗癌疫苗，3萬元人民幣一針，一個療程索價9萬元人民幣（約10萬港元、1.2萬美元）。中介甚至聲稱「我自己也在做，我一年做三針」。

無牌防癌針事件被揭發至今近一周，媒體5日在網上搜尋，仍搜索到有醫療機構或中介推廣來香港注射「WT1」疫苗。這些帖文以「抗癌患者的福音」、「國際認可的WT1」、「無癌人生從WT1開始」等標題及標語，吸引人點擊查看。記者喬裝顧客，嘗試在社交媒體上聯繫這些中介及機構，了解打針的收費，大多未獲即時回覆。但有一個營銷號即時回覆了查詢，並表示「可以預約到香港打WT1，可以安排上」。

其發布的帖文表示，「23種癌症一針可防」，又表示「WT1」是國際認可的腫瘤疫苗，平台可以幫助顧客預約到香港注射防癌疫苗。記者隨即聯繫該個營銷號，對方5分鐘內便回覆，並爽快表示可以安排預約到香港注射「WT1」。

對方表示，注射「WT1」每一針是3萬元人民幣，一個療程一年內分三次完成，合共是9萬元人民幣。對方見記者稍有遲疑，立刻補上一句，「我自己也做，我一年做三針」，並表示「這個價格就是非常的實在，基本都是底價。」但當記者要求了解詳細資料、香港注射疫苗的地址和公司名稱時，對方就不再回覆。