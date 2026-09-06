香港破邊洲步道開放預約 首日1800人逾半爽約 遊客讚流程簡便

西貢東壩「萬宜地質步道-破邊洲段」首天試行實名預約參觀，觀景台上長期有10至20人等待「打卡」。（取材自漁農自然護理署臉書）

西貢「萬宜地質步道破邊洲段」步道5日首日試行入場預約制，共約1800人預約，但包含即場登記在內僅約900人入場，爽約率超逾一半。現場整體運作平穩，但觀景台人潮依然密集，更出現遊客違規爬出圍欄至懸崖邊拍照、在山邊流水洗腳及遺留垃圾等情況，期間有一名63歲男子因身體不適疑似中暑，由飛行服務隊直升機送院治理。

綜合文匯報、明報、香港 01報導，西貢萬宜水庫東壩破邊洲段步道近年成為熱門景點，惟節假日屢現人潮擠爆。港府 漁農自然護理署由5日起，在熱門周末時段及中秋 、國慶假期對破邊洲試行預約制。每兩小時為一個時段，每個時段名額500人，每日總名額2000人，先到先得，試行期間不收費。現場入口設有核證通道、大型電子屏幕及詢問處，若預約未滿或到訪人數低於預期，署方會釋出少量名額供即場登記，並設有進場彈性時間。

到場視察的漁農自然護理署署長黎堅明表示，首日運作大致順暢，現行名額仍有調整空間，署方將於試行期結束後整體檢討名額、爽約懲罰及是否收費。同行視察的立法會議員（新界東南）葉傲冬建議沿途增設預約資訊看板，並可考慮將預約制擴至露營熱點；立法會議員（新界東南）兼西貢區議員方國珊則建議收緊道路限速並增設避車處。

多名到訪旅客普遍對新安排給予正面評價，但也提出各項改善建議。佛山旅客潘先生與深圳旅客陳先生皆認為預約制能有效分流及減輕交通壓力，陳先生與南京旅客程小姐均主張應暫停多次無故失約者的預約資格。

市民張女士反映系統強制填寫電郵對長者不便，建議改以手機短訊確認；旅客劉先生因未能提前入場而在戶外曝曬等候，期望當局增設遮蔭涼亭並於內地平台加強宣傳細則。杭州旅客郭小姐與本地越野跑手張先生則讚賞秩序改善後體驗大增，郭小姐更表示未來即使收費百餘元亦能接受。

然而，生態環境隱憂依然存在。據報導，綠色和平項目主任夏淳權現場觀察指出，破邊洲徑及觀景台依然相當擁擠，且山徑已出現水土流失、坑洞與植被減少等問題，促請當局交代每天容納人數上限的計算準則，並積極修復自然環境。

漁護署5日起在萬宜水庫東壩萬宜地質步道破邊洲段，試行預約制度，首日運作暢順，但1800人預約，逾半爽約。（取材自漁農自然護理署臉書）