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才啟用3月 香港機場T2顯示屏搖搖欲墜 疑鋼索破損

香港特派員李春／香港6日電
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香港國際機場2號客運大樓離境大堂。（新華社資料照片）
香港國際機場2號客運大樓離境大堂。（新華社資料照片）

香港機場2號客運大樓（T2）啟用3個多月，離港層有大型電子顯示屏搖搖欲墜，機場管理局已封鎖現場，香港警方說調查是否涉零件老化。

事發5日早上約8點半，機場2號客運大樓離港層一塊電子顯示屏，從15公尺高跌落到8公尺高，搖搖欲墜，險象橫生。這塊圓型電子顯示屏1.5公尺乘1.5公尺大，機場人員封鎖現場20乘40公尺大範圍。

香港機場管理局稱，該屏幕裝置設有防墜系統，系統即時發揮作用保障安全。但對此事十分關注，目前維修團隊已即時穩定裝置，並將深入調查原因，以進一步加強安全系統穩定性。

香港機場2號客運大樓重建工程歷時6年，5月27起啟用，目前有15間航空公司陸續進駐，包括飛台灣香港航線的香港快運、大灣區航空、香港航空等。2號客運大樓僅開放離港設施，暫不開放登機及落機，離港旅客在此辦理登機手續、安檢及出境手續後，仍需乘旅客捷運系統返回1號客運大樓登機。

香港新聞組／香港6日電

明報報導，大型圓形電子屏幕有一條鋼索斷裂，屏幕餘一條鋼索連接，搖搖欲墜。機械工程師劉建德稱，事件成因可包括鋼索超負荷、鋼索物料問題，要待檢驗鋼索斷口查明。

據報導，結構工程師劉志宏則稱事件少見，他估計，鋼索斷裂的可能成因是鋼索在出廠或施工時有破損，舉例遭利物割損表面，令其荷重能力減弱最終斷裂。劉志宏說，鋼索出廠應有證書證明可負重量，檢驗涉事鋼索時，如證實有能力負荷屏幕重量，則應與鋼索破損有關。

報導稱，警方稱5日早8時35分接獲機場職員報案，指T2有圓形屏幕鋼索鬆斷，機場人員封鎖涉事範圍，無人受傷。屋宇署稱，有關可移動的屏幕屬機電裝置不屬《建築物條例》規管範圍，整體樓宇結構無明顯危險；已要求機管局提交報告，會轉介相關部門跟進。

報導引述機管局發言人表示，涉事電子顯示屏已在中午拆走，維修團隊已為其餘5塊懸掛顯示屏做安全檢查。

報導說，據多條Threads用戶影片可見，涉事圓形屏幕其中一側鋼索疑斷裂，餘一條鋼索連接，屏幕在半空左搖右擺，碰撞到旁邊另一圓形屏幕，致兩個屏幕均有部分方塊組件鬆脫。據有線新聞片段，涉事屏幕直徑目測約2米，鋼索由多條幼鋼絲扭合而成，掉在地上的斷口，鋼絲成散開狀。

「半天吊」的裝飾物為一個圓形顯示屏，播放著海洋動畫，可見有鋼索斷開。（取材自Th...
「半天吊」的裝飾物為一個圓形顯示屏，播放著海洋動畫，可見有鋼索斷開。（取材自Threads/@8_wddde68）

精華 FAQ

  • 離港層一塊大型圓形電子顯示屏疑似鋼索斷裂，從約15公尺高位置跌至8公尺高，僅剩一條鋼索連接，因而在半空中搖晃，現場相當危險。

  • 機管局立即封鎖約20乘40公尺範圍，安排維修團隊先穩定裝置，並在中午拆走涉事屏幕；警方則接獲報案後展開調查，釐清是否涉及零件老化。

  • 工程師指出，原因可能包括鋼索超負荷、物料品質問題，或出廠與施工時已受損，例如表面被割傷，令承重能力下降，最終導致斷裂。

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