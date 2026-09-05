我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

秋天能繼續結果收成 夏末整理花園別急著剷除它們

「能回來是幸，不能回來是命」美台連線紀念黑蝙蝠中隊

香港機場新客運大樓 大型電子顯示屏搖搖欲墜

香港特派員李春／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

香港機場啟用3個多月二號客運大樓，離港層有大型電子顯示屏搖搖欲墜，機場管理局已封鎖現場，香港警方說調查是否涉零件老化。

事發星期六早上約8點半，機場二號客運大樓離港層一塊電子顯示屏，從15公尺高跌落到8公尺高，搖搖欲墜，險象橫生。這塊圓型電子顯示屏1.5公尺乘1.5公尺大，機場人員封鎖現場20乘40公尺大範圍。

香港機場管理局稱，該屏幕裝置設有防墜系統，系統即時發揮作用保障安全。但對此事十分關注，目前維修團隊已即時穩定裝置，並將深入調查原因，以進一步加強安全系統穩定性。

香港機場二號客運大樓重建工程歷時6年，5月27起啟用，目前有15間航空公司陸續進駐，包括飛台灣香港航線的香港快運、大灣區航空、香港航空等。二號客運大樓僅開放離港設施，暫不開放登機及落機，離港旅客在此辦理登機手續、安檢及出境手續後，仍需乘旅客捷運系統返回一號客運大樓登機。

精華 FAQ

  • 離港層一塊大型圓型電子顯示屏在星期六早上意外下墜，從約15公尺高跌至8公尺高後懸掛搖晃，現場險象環生，機場人員隨即封鎖附近範圍。

  • 機管局表示該裝置設有防墜系統並已即時發揮作用，保障現場安全；同時已派維修團隊穩定裝置，並將進一步調查原因，加強安全系統穩定性。

  • 二號客運大樓重建歷時6年，於5月27日啟用，目前已有15間航空公司陸續進駐，但只開放離港設施，旅客完成登機手續後仍須搭捷運回一號客運大樓登機。

香港

上一則

外賣郎休息站裝跑步機？中國體育總局被批不食人間煙火

下一則

武漢大學年輕教授遭舉報：靠權色交易上位 校方啟動調查

延伸閱讀

香港在新皇崗口岸動員萬人千車 舉行大規模跨境壓力測試

香港在新皇崗口岸動員萬人千車 舉行大規模跨境壓力測試
港大「民主牆」續圍封 校方啟電子螢幕 學生：改動如滅聲

港大「民主牆」續圍封 校方啟電子螢幕 學生：改動如滅聲
美航班機上筆電起火 客艙驚慌1乘客燙傷 機組員及時撲滅

美航班機上筆電起火 客艙驚慌1乘客燙傷 機組員及時撲滅
川普直升機與客機「過於接近」 調查曝起飛未順利聯繫塔台

川普直升機與客機「過於接近」 調查曝起飛未順利聯繫塔台

熱門新聞

中國國家主席習近平17日出席前領導人江澤民誕辰100周年大會發表演講。(美聯社)

對台動武添變數？華郵：習近平1舉動 短期內限制大規模衝突能力

2026-08-30 08:45
孫宇晨。（取材自微博）

孫宇晨寫「我的女友景甜」 6000字全文公開

2026-08-28 02:10
東先生接受採訪。（視頻截圖）

杭州男按摩付799元加鐘 女技師脫褲騎上來 結局12人慘了

2026-08-09 10:30
價值45萬人民幣的限量款愛馬仕包包寄丟，深圳法院最終僅判賠500人民幣。(取材自重慶晨報)

45萬元愛馬仕寄丟 深圳法院判賠這個金額 網友吵翻天

2026-08-31 10:30
最新報告顯示，香港億萬富豪人數居全球城市第二，106名富豪資產淨值達10億美元；圖為第45屆香港鐘表展、第14屆國際名表薈萃在香港揭幕。（中新社）

香港擁106名億萬富翁 數量僅次紐約 但1現象令人憂心

2026-09-01 22:35
習近平「疑遭攙扶」下機引揣測。（取材自Ｘ平台）

習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？

2026-09-03 09:30

超人氣

更多 >
9月3生肖迎來翻身運 告別事業低潮 商機、貴人接連上門

9月3生肖迎來翻身運 告別事業低潮 商機、貴人接連上門
Costco隱藏這款「超級食物」2分半上桌、每小包僅1元多

Costco隱藏這款「超級食物」2分半上桌、每小包僅1元多
桃花擋不住 4生肖女愈老愈有韻味 年紀再大也有人追

桃花擋不住 4生肖女愈老愈有韻味 年紀再大也有人追
聯合國表決換世界地圖「非洲放大」美國轟正事不做唯一反對

聯合國表決換世界地圖「非洲放大」美國轟正事不做唯一反對
美銀：民主黨11月若大勝 將導致美債漲到年底

美銀：民主黨11月若大勝 將導致美債漲到年底