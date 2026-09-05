香港機場新客運大樓 大型電子顯示屏搖搖欲墜

香港 機場啟用3個多月二號客運大樓，離港層有大型電子顯示屏搖搖欲墜，機場管理局已封鎖現場，香港警方說調查是否涉零件老化。

事發星期六早上約8點半，機場二號客運大樓離港層一塊電子顯示屏，從15公尺高跌落到8公尺高，搖搖欲墜，險象橫生。這塊圓型電子顯示屏1.5公尺乘1.5公尺大，機場人員封鎖現場20乘40公尺大範圍。

香港機場管理局稱，該屏幕裝置設有防墜系統，系統即時發揮作用保障安全。但對此事十分關注，目前維修團隊已即時穩定裝置，並將深入調查原因，以進一步加強安全系統穩定性。

香港機場二號客運大樓重建工程歷時6年，5月27起啟用，目前有15間航空公司陸續進駐，包括飛台灣香港航線的香港快運、大灣區航空、香港航空等。二號客運大樓僅開放離港設施，暫不開放登機及落機，離港旅客在此辦理登機手續、安檢及出境手續後，仍需乘旅客捷運系統返回一號客運大樓登機。