66歲港星夏文汐公開本名 曾為張國榮逝世患憂鬱症

夏文汐公開自己的本名為「鄧麗群」，有網民曾在中環碼頭附近偶遇她。（取材自小紅書）

現年66歲的夏文汐，1980年代憑藉《烈火青春》、《唐朝豪放女》等電影一炮而紅，成為一代性感女神。她近日受邀擔任由伍詠薇與李凱賢（Brian）主持的 HOY TV 節目《九運會客室》第二季嘉賓。夏文汐在節目中感性透露，當年自己純粹是為了與張國榮 合作才衝入影壇，歷經多番試鏡後才獲導演譚家明選中並為其改藝名，她更首度公開自己的本名為「鄧麗群」。身為天蠍座的她對感情極為專一，當年更曾因張國榮離世而患上憂鬱症 長達一年。

綜合港媒《明報》等媒體報導，伍詠薇自爆視夏文汐為心中女神，此前特地透過電影監製牽線認識，並趁此次節目拍攝達成同台交流的願望。伍詠薇表示當年觀看《烈火青春》後便被夏文汐俘虜，笑稱：「別人模仿港姐，我就扮夏文汐！她的短髮形象既有型又漂亮，錄影節目時我一直凝望她，看見她一笑我就暈了！」

夏文汐則表示看見伍詠薇就像重溫年輕時的自己，甚至主動自薦合作拍電影，並打趣說要在戲中追求對方。伍詠薇對此熱情回應，表示只要夏文汐願意合作，自己全裸演出都願意，更打趣將電影名稱定為《你歎我，我𡁻你》，並指定由 Brian 擔任導演。

此外，夏文汐對於公開本名「鄧麗群」引得伍詠薇現場大笑一事，自嘲表示：「現在可能用『鄧麗群』這個名字會紅，現在流行反差感，越老土越紅。」節目主持李凱賢透露，第二季節目除了延續女嘉賓陣容外，亦會加入具分量的男嘉賓。

談及資深演員陳觀泰與劉兆銘近期相繼離世的消息，夏文汐指出，陳觀泰當年比自己更早加入邵氏電影；而劉兆銘雖然曾與自己一同參演電影《競雄女俠·秋瑾》，但兩人當時並無同場演出的機會。