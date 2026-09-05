香港2車手「毒快餐」偷送病房給2病人 警拘4人逮獲

香港 瑪嘉烈醫院兩名留院女病人涉藏毒，警方調查後發現兩名男子涉嫌偷運毒品入病房，四人被捕，行動檢獲約30克氯胺酮、53粒海洛英及小量可卡因，總市值約2萬港元(約2500美元)。兩名男被捕人4日被警方扣查，將被暫控販運危險藥物罪，案件5日在九龍城裁判法院提堂。兩名女被捕人則獲准保釋候查，須於10月上旬向警方報到。

明報報導，警方稱，近日接獲瑪嘉烈醫院職員報案，懷疑兩名留院女病人涉藏毒。深水埗警區特別職務隊第三隊人員調查後發現有不法分子涉運送毒品至醫院病房，遂於8月29日至9月3日採取行動，共拘捕四名男女，21歲及22歲香港男子涉嫌販運危險藥物，42歲及63歲香港女子涉嫌藏有危險藥物。22歲男子同時涉未能出示身分證明文件被捕。

據悉，其中一名涉案女病人8月中下旬入院，約一星期後有護士發現她懷疑於病床吸毒，遂報警。警方到場調查，發現女病人化妝袋內涉嫌藏有氯胺酮，其後發現有人涉利用私家車運送毒品到醫院。

警方重申十分重視打擊販毒活動，譴責不法分子運送毒品至病房，罔顧病人安全及影響醫院運作。

根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如販運危險藥物，一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁。警方呼籲市民切勿以身試法。