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小時候涉亂倫幼妹 24歲香港男稱經她同意 爆料大哥也做過

香港新聞組／香港5日電
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AI摘要

文章摘要整理：

24歲香港男子被控在被害人7至10歲時多次亂倫及猥褻，庭上播放錄影警誡，顯示他稱對方同意，並指大哥也曾對妹妹作出類似行為。

現年24歲香港男子涉於10至13年前多次與年僅7至10歲胞妹性交、口交及手淫，早前被控亂倫等共七罪，案件4日在高等法院續審。控方播放被告的錄影警誡會面，被告在會面中多次稱沒有強迫胞妹，又稱胞妹當年曾告訴他，家中大哥亦曾對她作出類似行為，相隔數年後，大哥向他承認此事，「（當時）大家都好驚訝，大家都這樣對阿妹」。

明報報導，被告L.H.C.N.否認4項亂倫罪及3項向16歲以下兒童作出猥褻行為罪。控罪發生於2013年9月2日至2016年7月17日期間。

警方在錄影會面中，引述被告在警誡下稱「當時我還小，不過我承認我有做過，我現在都好後悔」。被告其後解釋「有做過」是指「有同我妹發生性行為」，又稱記得曾「用陽具插入」她的陰道，並指「她同意」。

被告稱，兩人首次性交時，他先問事主「可不可以試一下」。事主問「試什麼」，他回答「試下╳事情」，事主則說「沒問題」。他指第二次性交同樣由他提議，但「之後後面那些，還有三、四、五次，是她（妹）要求的」。

被問及案發年齡，被告稱自己超過十歲，約就讀小六或中一。警方問被告，首次提議「╳事情」時，事主是否知道該詞意思，他回答「應該知道吧」。警方追問事主當時年紀，被告回應約七至八歲。他亦在會面中多次強調，就口交、性交及手淫等事件，事主均沒有反抗，他亦沒有強迫她。

被告其後指出，在第三、四次性接觸期間，事主曾告訴他：「其實大哥哥都有這樣對我做過。」他相信她所指的是性行為。被告稱自己在中二、三時曾向大哥提及此事，大哥承認自己亦曾對事主作出類似行為。被告稱：「（當時）大家都好驚訝，大家都這樣對阿妹。」事主2020年因情緒崩潰而出現自殺傾向，曾有自殘行為須入院治療，並向社工透露此事，父母因而得悉。

精華 FAQ

  • 被告L.H.C.N.被控4項亂倫罪及3項向16歲以下兒童作出猥褻行為罪，指控涉及他在2013年9月2日至2016年7月17日期間，多次與年幼胞妹發生性接觸。

  • 他承認曾與妹妹發生性行為，並指自己記得有用陽具插入她的陰道，但強調對方同意，沒有反抗，自己也沒有強迫她，並稱當時年紀尚小。

  • 被告稱妹妹曾說大哥也對她作出類似行為，他其後向大哥提起，大哥承認曾涉事；妹妹則在2020年情緒崩潰及自殘入院後向社工透露，父母才得知事件。

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