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香港女航天員黎家盈最快下周對話港生 航天展吸50萬人次

香港新聞組／香港5日電
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首位中國香港航天員黎家盈，最快下周與港生對話；圖為黎家盈在太空站。 （中通社）
首位中國香港航天員黎家盈，最快下周與港生對話；圖為黎家盈在太空站。 （中通社）

AI摘要

文章摘要整理：

香港首位載荷專家黎家盈在天宮空間站履行科研任務，最快下周將與港生進行天地對話，並帶動本地航天展覽及科普活動熱潮。

香港首位載荷專家黎家盈隨神舟23號升空已逾三個月，她在「天宮」空間站執行科研任務的身影，每周通過「天宮TV」傳回地球，成為市民關注焦點。創新科技及工業局局長孫東早前表示，香港中小學生最快9月有機會與黎家盈展開「天地對話」，有消息指最快將於下周舉行。而教育局近日發起「星河有信·港夢飛天」家書徵集活動，7日截止。另外，太空館開設的相關航天展覽，逾50萬人參觀。

大公報報導，不少學生已翹首以盼，準備提問清單，包括「妳在太空看見了什麼？」十分關注黎家盈在太空的日常生活、工作及所見所聞。有學生希望了解她作為非傳統航天員出身的載荷專家，在太空處理什麼工作及面對哪些困難，也有人想知道她身為香港首位航天員的感想。

黎家盈於5月24日隨神舟23號升空，在「天宮」空間站主導香港首個進駐國家太空站的科研載荷「天韻相機」安裝運行，用於監測溫室氣體排放。她亦參與空間生命科學、微重力流體物理及航天醫學等實驗，並於8月28日完成約5.5小時出艙活動。

「黎家盈效應」亦掀起香港航天熱潮，其中，太空館相關展覽累計接待逾50萬人次，航天科普教育機構亦打造6000平方呎沉浸式太空基地，提供航天AI機械人、人造衛星等課程。

另外，教育局發起「星河有信·港夢飛天」家書徵集活動，邀請中小學及大專學生向黎家盈寫信，投稿截止7日。精選作品預計9月中旬送上「天宮」空間站，獲獎作品並將結集成紀念文集。

精華 FAQ

  • 消息指她最快將於下周與香港中小學生進行「天地對話」，原本官方曾提及9月內有機會舉行，活動備受師生期待。

  • 她主導香港首個進駐國家太空站的科研載荷「天韻相機」安裝運行，用於監測溫室氣體排放，並參與空間生命科學、微重力流體物理及航天醫學等實驗。

  • 太空館相關航天展覽累計吸引逾50萬人次參觀，教育局亦推出「星河有信·港夢飛天」家書徵集活動，並安排精選作品送上太空站。

教育局 香港

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