「渣打香港馬拉松2027」名額增至7.8萬創高 1·17開跑

「渣打香港馬拉松2027」將於明年1月17日舉行，本屆賽事總名額增至7.8萬個創歷年最高紀錄，賽事將於9月11日起開放分階段公眾報名。（中通社）

AI摘要 文章摘要整理： 渣打香港馬拉松2027將於1月17日舉行，總名額增至7.8萬創新高，並透過路線微調、體育旅遊及文化體驗活動，擴大盛事經濟效應。

香港 體壇年度盛事「渣打香港馬拉松2027」將於明年1月17日（周日）舉行。今屆渣馬將增加4000個半馬拉松名額，令總名額增至歷來最高的7.8萬個；路線亦有機會作出調整，為跑手注入新鮮感。除參賽人數再破紀錄外，大會亦致力放大「號碼布經濟」效應，邀請食肆提供獨家優惠並推出香港文化體驗活動，讓非香港跑手感受香港的獨特文化魅力，將「一日賽事」延伸為「多日停留、多人消費」，把「體育+旅遊+盛事」的三重效應，化作推動香港零售、餐飲及旅遊業的新動力。

文匯報報導，渣馬名額向來供不應求，去年報名人數高達12萬。今屆半馬拉松名額增加16%至2萬9000個，總名額增至7.8萬個。在政府協助下，大會將多辦一場半馬，合共舉行五場半馬賽事，讓更多跑手參與。

中國香港田徑總會主席兼渣打馬拉松2027籌委會主席關祺表示，10公里、全馬及半馬路線大致與往屆相同，但全馬及半馬中段部分路段或會調整，相關細節仍在商討，相信可為跑手帶來新鮮感。

至於賽事是否由一日延長至兩日，關祺表示，田總曾多次與政府部門溝通及進行交通評估，審視交通容量後，認為維持一日舉行最合適。未來會繼續研究道路安排及市民支持度，再考慮是否調整。

隨著「寓運動於旅遊」日益流行，馬拉松亦成為旅遊目的之一。大會今屆推出多項「體育+旅遊」項目，包括連續兩年在啟德體藝館舉辦馬拉松博覽會，預計吸引逾10萬人流；同時延續「助小店 撐跑手」計著，邀請食肆於博覽會至賽事期間提供獨家優惠。

上屆有超過700間食肆參與，當中十間特色小店換上渣馬主題布置並推出專屬「打氣餐」。渣打香港兼大中華及北亞區行政總裁禤惠儀表示，九成參與計著的小店均認為活動對生意有幫助，吸引更多客人光顧。

大會亦將推出香港文化體驗活動，讓非香港跑手感受本地文化，進一步放大「號碼布經濟」效應。此外，賽事路線調整後，預計可讓跑手看到更多香港地標，並透過電視直播及社交媒體展示城市風光。

今屆渣馬新增「五公里海濱跑」，名額3000個，於1月16日由啟德體育園出發，途經啟德海濱長廊，終點為承啟道公園，並開放輪椅人士參加。「躍動少年跑」名額亦由2500個增至3000個，讓更多青少年參與。