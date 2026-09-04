「防癌疫苗」騙案搜查全港14場所 檢獲890針劑 拘3人
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香港發現聲稱可提供「防癌疫苗」的騙案，香港衛生署和警方搜查全港14個場所，檢獲約890支注射針劑，拘捕3人。
近期香港有醫療中心聲稱提供防癌疫苗，名為「WT1」針劑，透過平台向港人推銷注射。衛生署接報聯同警察，兩次採取行，搜查相關的醫療中心及扣搏疑犯。
香港衛生署助理署長陳凌峯說，有醫療中心提供聲稱可以防癌的「WT1」疫苗，至今未經藥物審批，目前並無任何數據支持疫苗的安全性，更可能造成細菌感染，嚴重可能導致器官受損或死亡，提醒香港市民切勿胡亂相信網上宣傳，自行購買或注射相關藥物。
陳凌峯表示，搜查行動中未找到標示為「WT1」的針劑，只在懷疑供應商內發現多張單據，列有1間公司向醫療中心供應「WT1」試劑紀錄，但相關試劑並非供人類使用，只是作科研，暫未發現有注射紀錄，相信試劑是從海外流入，署方正調查相關產品的供應管道。
陳凌峯稱，注意到相關產品廣告經常在部分內地或香港社群平台出現，已要求本地相關公司將廣告下架，並通報內地相關部門要求配合調查，強調署方將嚴正執法。衛生署到懷疑向有關機構供應「WT1」試劑的公司調查，並已通報香港海關，跟進個案可能涉及未經註冊藥劑製品非法進口香港。
衛生署聯同警方兩次行動，搜查全港14個相關場所，包括醫療中心及疑似供應商，檢獲約890支注射針劑，並拘捕3人，現正追查供應鏈及是否涉及非法進口。 署方指出WT1至今未經藥物審批，亦沒有任何數據支持其安全性，還可能引致細菌感染，嚴重者可造成器官受損甚至死亡，因此提醒市民切勿自行購買或注射。 行動中未找到標示為WT1的針劑，只在懷疑供應商內發現單據，顯示有公司向醫療中心供應WT1科研試劑。署方正追查流入渠道，並已通報海關及內地部門協助調查。
精華 FAQ
衛生署聯同警方兩次行動，搜查全港14個相關場所，包括醫療中心及疑似供應商，檢獲約890支注射針劑，並拘捕3人，現正追查供應鏈及是否涉及非法進口。
署方指出WT1至今未經藥物審批，亦沒有任何數據支持其安全性，還可能引致細菌感染，嚴重者可造成器官受損甚至死亡，因此提醒市民切勿自行購買或注射。
行動中未找到標示為WT1的針劑，只在懷疑供應商內發現單據，顯示有公司向醫療中心供應WT1科研試劑。署方正追查流入渠道，並已通報海關及內地部門協助調查。
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