港大啟電子螢幕、續封「民主牆」 學生質疑「不讓發表意見」

有多年歷史的港大民主牆近日遭圍封，校方改裝電子屏。（取材自港大教委會）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 港大啟用3部電子螢幕，取代部分民主牆功能。

港大啟用3部電子螢幕，取代部分民主牆功能。 重點二： 舊有民主牆仍遭綠板封鎖，學生質疑校方滅聲。

舊有民主牆仍遭綠板封鎖，學生質疑校方滅聲。 重點三：校方稱將逐步數碼化公告欄，社群仍可依指引發表。

香港 大學圖書館外歷史悠久的「民主牆」先前遭圍封後，校方3日已正式啟用現場增設的3部電子螢幕播放官方影片，惟舊有「民主牆」字樣仍被綠色圍板封鎖，引發學生質疑「不想學生發表意見」。對此，港大校方重申，計畫逐步將校園公共空間告示板數碼化以發布學生事務及校園生活資訊，港大社群仍可按現行指引發表資訊。

香港明報報導，現場觀察，民主牆仍被綠色圍板圍封，不過校方已在圍板掏空位置擺放3部電子屏幕，播放校方拍攝的影片，內容包括簡介新成立的治理與政策學院、圖書館設施、大學AI發展等。現場有一兩名保安巡邏，僅數名學生在屏幕前駐足觀看影片。

除民主牆外，現場另至少一條柱及一幅牆仍被圍封，圍板列出將設立電子公告欄（bulletin board）。

第五年在港大讀書的Ivan說，對校方將民主牆改成電子屏幕感可惜，雖然自他2022年入學已甚少見學生使用民主牆，但改動仍讓他感覺「好像是不想學生發表意見」。他說屏幕播放的內容無趣，「這些宣傳在學校周圍也是」，認為校方應保留民主牆作用。新生陳同學亦有感改動像「滅聲」，建議大學設立網上平台蒐集學生意見，並透過電子屏幕展示。

報導指出，2019年反修例風波期間，港大校長張翔發聲明譴責當年七一衝擊立法會，及後民主牆貼上簡體大字報稱「熱烈感謝張翔同志譴責學生，保護立法會玻璃安全」。多間資助院校的民主牆近年亦遭圍封，包括中大和浸大民主牆，後者去年底曾現悼念宏福苑大火字句。