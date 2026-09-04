偷拍兒童色情私密照 港警破百人群組拘21人、查扣逾7200相片

AI重點 文章重點整理： 重點一： 港警破獲百人群組，查獲偷拍與兒童色情影像。

港警破獲百人群組，查獲偷拍與兒童色情影像。 重點二： 補習導師上門授課時偷拍女學生私密部位並上傳。

補習導師上門授課時偷拍女學生私密部位並上傳。 重點三：21名男子被捕，扣得7200多張照片及120多段影片。

香港 警方近日破獲一起惡劣的偷拍與散布私密影像案，包括兒童色情物品、公眾地方偷拍女性私密部位等，其中竟有私人補習導師利用上門授課之際，偷拍女學生私密部位並上傳至百人網路群組供會員下載討論；警方於8月31日至9月1日展開「勇剿」行動，一舉逮捕21名涉案男子，並扣押多達24部手機、11部電腦等大量電子設備。

大公、文匯報報導，東九龍總區警司黃奕隆與重案組總督察蘇志兵說明，警方調查發現該涉案群組會員超過百人，上傳內容除偷拍影像外更包含兒童色情物品，部分平台甚至需要付費瀏覽。

偷拍地點涵蓋住宅、商場、港鐵站及公共車站等。據了解，涉案的偷拍工具以電話(手機)為主，暫未發現有使用例如「側拍」的嶄新偷拍軟件。

警方目前已在檢獲的儲存裝置中，查獲逾7200張兒童色情照片及超過120段偷拍影片，21名年齡介於19歲至47歲的被捕男子中，有8人涉嫌「管有兒童色情物品」、13人涉嫌「非法拍攝私密部位」及「發布私密影像」，現均獲准保釋候查。

報導指出，警方提醒，適逢新學年開始，家長可能會為子女安排私人補習導師上門替子女補習。鑒於私人補習導師往往有較大機會與小朋友有單獨接觸，警方提醒家長要加倍留意。