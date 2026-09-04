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赤膊男熱貼內衣女 香港城大迎新營6秒畫面熱傳、還有不明瘀痕照

香港新聞組／香港4日電
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香港城大迎新營畫面流出，穿紅內衣女生，被打赤膊男生「公主抱」。（取材自Threa...
香港城大迎新營畫面流出，穿紅內衣女生，被打赤膊男生「公主抱」。（取材自Threads）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：城大迎新營流出6秒影片，涉赤膊男抱穿內衣女生。
  • 重點二：其後再傳多名學生大腿背部瘀痕照，引發外界質疑。
  • 重點三：涉事幹事會道歉後宣布解散，校方稱零容忍徹查。

香港城市大學迎新營爆發嚴重爭議，一段6秒影片顯示長髮女生上身僅穿紅色胸罩，遭赤膊男生「公主抱」且緊貼身軀，現場學生圍繞起鬨；隨後更流出多名學生大腿及背部布滿嚴重紅印與瘀痕的照片。對此，主辦活動的學生組織幹事會已發表致歉聲明並宣布解散；城大校方則強調採「零容忍」態度，將依情節嚴懲違規學生。

大公、文匯報報導，還原事發過程，涉事團體為城大學生會第30屆管理科學學科聯會幹事會「煊管」。網路流傳的影片顯示，大批學生先身穿印有組徽的黃色T恤在旺角商場聚集玩遊戲，隨後鏡頭切換至昏暗室內，大批學生手持螢光棒圍觀，一名僅穿紅色內衣的長髮女生被赤裸上身的男生以「公主抱」抱起，兩人緊貼身軀，現場歡呼聲不斷，而片中人上衣印有「煌嘯天」字樣。

未料3日再有照片流出，一張照片顯示多名學生展示有瘀痕和紅印的大腿，另一張則為兩名學生拉起上衣，展示背部大片紅印。城大表示，現階段無法確認有關照片是否與城大迎新營有關，重申已成立紀律調查委員會，正約見相關人士及搜集資料以全面釐清事實。

涉事幹事會「煊管」於Instagram連發兩篇聲明，說明爭議發生於8月27日晚間「Disco Night」環節，主因現場氣氛高漲，部分參加者一時投入出現不恰當行為，幹事會雖有勸喻卻未能及時有效制止，坦承現場管理與監察不力，對此責無旁貸。

聲明進一步指稱，已知悉學生會處理決定，並依現行機制決定解散本屆幹事會，尊重且接受所有處分與後續安排，將嚴肅承擔責任。

報導指出，城大校方回應，迎新活動原意係協助新生適應大學生活，校方高度重視師生行為操守，對任何損害學生尊嚴、破壞校園文化或違規行為絕不姑息。針對迎新營「玩除衫」及後續流出的學生傷痕照片，校方已成立紀律調查委員會約見舉辦者與搜集資料，將按嚴重性進行紀律處分。

校方重申，學生組織必須嚴格遵守學生發展處指引，並完成包含平機會「防止校園性騷擾訓練課程」在內的指定培訓，提醒學生若遇問題可隨時向校方求助。

精華 FAQ

  • 最先流出的，是一段約6秒影片，畫面顯示一名長髮女生僅穿紅色胸罩，被赤膊男生以「公主抱」方式抱起，且兩人緊貼身軀，現場還有學生圍觀起鬨。

  • 事後又流出多張照片，內容包括多名學生展示大腿上的紅印與瘀痕，以及有人拉起上衣露出背部大片紅印。校方表示，現階段仍未能確認是否與迎新營直接有關。

  • 涉事幹事會在Instagram致歉，承認現場管理與監察不力，並依機制宣布解散；城大則成立紀律調查委員會，約見相關人士蒐證，表明會按情節採取紀律處分。

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