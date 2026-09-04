全香港變展廳 「世界鑑賞家盛典」11月舉辦 聚焦9奢華產業

以超級遊艇及高端生活品味為題的世界鑑賞家盛典，將在今年11月落戶香港；圖為維多利亞港沿岸景色。（中新社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 香港11月舉辦世界鑑賞家盛典，聚焦9大奢華產業。

香港11月舉辦世界鑑賞家盛典，聚焦9大奢華產業。 重點二： 展覽引入全城即展廳概念，延伸至多個地標場景。

展覽引入全城即展廳概念，延伸至多個地標場景。 重點三：政府撥1億元支持會展，盼帶動高端旅遊與消費。

香港 盛事活動浪接浪，全新國際高端展覽「世界鑑賞家盛典」將於今年11月4日至6日在香港亞洲國際博覽館舉行，展覽內容涵蓋豪華遊艇及船舶、超級跑車、高級珠寶鐘錶、豪宅物業、私人航空、餐飲烈酒、藝術及旅遊等九大主題領域的知名品牌。

文匯報報導，這個由香港特區政府商務及經濟發展局促成的展覽更會引入亞洲首個「全城即展廳」概念，同時在本地多個地標及場所擺放展品，旨在打造高價值旅遊體驗，吸引全球頂尖高端旅客。

世界級會展主辦商Informa Markets表示，香港的超高淨值人士是全球密度最高，有逾3000間單一家族辦公室進駐，以及是全球三大藝術品交易中心之一，並擁有東西方「超級聯繫人」的優勢，相當適合舉行這類高端展覽。

「世界鑑賞家盛典」(The Festival of Connoisseurs)由英富曼會展(Informa Markets)主辦，是香港特區政府早前宣布預留1億元支持會展業下首個引入的展覽活動，並由商務及經濟發展局聯同場地營辦商亞洲國際博覽館促成落戶香港，主要場地設於亞洲國際博覽館，但同時以「全城即展廳」概念將體驗延伸至西九文化區等多個香港地標。

特區政府商務及經濟發展局局長丘應樺3日在新聞發布會上表示，特區政府將繼續積極引入更多具嶄新元素及多元化的國際大型展覽，充分發揮香港內聯外通的樞紐優勢，結合會展業在品牌建設上的獨特競爭力，致力將香港會展業發展為助力內地品牌「走出去」及把環球品牌「引進來」的雙向平台。

丘應樺表示，今次世界級會展主辦商英富曼會展集團選擇把The Festival of Connoisseurs落戶香港，足證香港會展業的實力及優越的營商環境。此類高端展覽將有助帶動消費、旅遊及專業服務等相關產業，並鞏固香港在全球會展領域的領先地位。

他指以一般展覽而言，每名過夜旅客約消費9300港元(約1186美元)，而高質素的展覽所帶來的展商和參與展覽而來港的旅客，他們在港的過夜日數和消費或會更高，較一般展覽所帶來的效益更大。

他強調，展覽業對香港經濟有非常正面的影響，亦占本地生產總值一定份額，而高端旅客來港可幫助零售、酒店、物流及保險等行業帶來直接或間接的經濟效益。他期望透過1億元資助為香港帶來不同效益，同時將香港展覽樞紐的地位進一步提升。

報導指出，展覽主辦機構英富曼會展集團亞洲區副總裁葉丹透露，今明兩年會在M+博物館、大館、中環及灣仔海濱等香港不同地標舉辦不同類型展覽，甚至會帶高端旅客到香港海島遊覽。

他續說，未來會以機場島航天城的SKYTOPIA作為主要場地，「因SKYTOPIA擁有香港最大的遊艇灣，可以此建立亞洲最大遊艇展；同時結合私人飛機航空與藝術品儲存等設施，切合珠寶、名錶及藝術品等高價值產品的需求。」