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港大「民主牆」續圍封 校方啟電子螢幕 學生：改動如滅聲

香港新聞組／香港4日電
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有多年歷史的港大民主牆近日遭圍封，校方改裝電子屏。（取材自港大教委會）
有多年歷史的港大民主牆近日遭圍封，校方改裝電子屏。（取材自港大教委會）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：港大民主牆續被綠板圍封，改裝3部電子螢幕播放官方影片。
  • 重點二：學生批評校方改動如滅聲，質疑大學不想學生發表意見。
  • 重點三：港大稱將逐步數碼化公告板，社群仍可按指引發表資訊。

香港大學圖書館外歷史悠久的「民主牆」先前遭圍封後，校方3日已正式啟用現場增設的3部電子螢幕播放官方影片，惟舊有「民主牆」字樣仍被綠色圍板封鎖，引發學生質疑「不想學生發表意見」。對此，港大校方重申，計畫逐步將校園公共空間告示板數碼化以發布學生事務及校園生活資訊，港大社群仍可按現行指引發表資訊。

香港明報報導，現場觀察，民主牆仍被綠色圍板圍封，不過校方已在圍板掏空位置擺放3部電子屏幕，播放校方拍攝的影片，內容包括簡介新成立的治理與政策學院、圖書館設施、大學AI發展等。現場有一兩名保安巡邏，僅數名學生在屏幕前駐足觀看影片。

除民主牆外，現場另至少一條柱及一幅牆仍被圍封，圍板列出將設立電子公告欄（bulletin board）。

第五年在港大讀書的Ivan說，對校方將民主牆改成電子屏幕感可惜，雖然自他2022年入學已甚少見學生使用民主牆，但改動仍讓他感覺「好像是不想學生發表意見」。他說屏幕播放的內容無趣，「這些宣傳在學校周圍也是」，認為校方應保留民主牆作用。新生陳同學亦有感改動像「滅聲」，建議大學設立網上平台蒐集學生意見，並透過電子屏幕展示。

二年級學生吳同學稱對校方以電子屏幕取代民主牆不反感，「反正入學至今那處也是『吉的』」，不過認為播放的內容應更多元及輔助學生，「你播QS排名有多高、教授多好，對我來說無任何作用」，建議容許學生組織播放宣傳片，而隨著校園裝修、多了新生，屏幕應加入互動地圖等實用功能。

報導指出，2019年反修例風波期間，港大校長張翔發聲明譴責當年七一衝擊立法會，及後民主牆貼上簡體大字報稱「熱烈感謝張翔同志譴責學生，保護立法會玻璃安全」。多間資助院校的民主牆近年亦遭圍封，包括中大和浸大民主牆，後者去年底曾現悼念宏福苑大火字句。

精華 FAQ

  • 民主牆仍被綠色圍板封住，校方在圍板掏空位置擺放3部電子螢幕，播放官方影片與校園資訊，原有字樣仍可見但已無法張貼內容。

  • 部分學生認為改動像滅聲，擔心校方不想學生發表意見；也有人雖不反感，但批評內容太宣傳化，缺乏互動性與實際用途。

  • 校方重申，會逐步把校園公共空間告示板數碼化，用作發布學生事務及校園生活資訊，並稱港大社群仍可依現行指引發表資訊。

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