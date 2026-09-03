首艘萬噸國產郵輪「夢幻一號」明年啟航 玩轉維港文旅

香港 政府近年持續推動郵輪 旅遊，適逢明年將迎來香港回歸祖國30周年，作為駐港央企給香港獻禮的郵輪「夢幻一號」，爭取明年7月1日回歸紀念日前駛入維港並啟用，成為香港首艘超萬噸級高端海上文旅品牌郵輪，亦是首艘在維港專屬運營的國產郵輪。

文匯報報導，該船設有可容納近千人參與的專業國際會議廳，以及可容納800人的大型高端宴會廳，配合商務接待、主題宴席等不同活動需要，並提供餐飲及休閒娛樂等配套服務。「夢幻一號」計畫每日營運不少於一班，單程航程約3小時至5小時，票價初步定為500港元（約63.8美元）以下。同屬「獻禮香港回歸祖國30周年」船隊的郵輪「中國非遺號」及接駁船亦正建造，完工後將抵港投入服務，進一步豐富維港海上旅遊產品。

「獻禮香港回歸祖國30周年」超萬噸級高端郵輪船隊項目最早由紫荊文化集團策畫，招商局集團全程大力支持、協同推進。新聞發布會暨「夢幻一號」郵輪命名儀式2日舉行，由招商局集團董事長繆建民、紫荊文化集團董事長許正中，以及夢幻文旅集團董事長陳笑瑋擔任代表並致辭。

陳笑瑋介紹，「夢幻一號」是集團旗下首艘超五星級超萬噸級郵輪，總長109米、型寬26米、型深9.8米，滿載吃水5.8米，總噸位約18,580噸，規模是現時維港最大的觀光遊船噸位的十倍以上。船上設有可容納990餘人參會的專業國際會議廳，並配備800人大型高端宴會廳，可應對商務接待、主題宴席、慈善晚宴、年度盛典等多種場景。當廳內桌椅收納至船艙底部後，場地亦可靈活轉作舞會、展會等用途。

此外，「夢幻一號」亦設換裝體驗的老上海沉浸區，以及休閒娛樂區等，以豐富乘客體驗。陳笑瑋認為，維港擁有世界級景觀，但現有海上文旅產品類型相對單一，而同類高端產品在港亦較為缺乏，期望透過船隊引入更多元化產品，帶動香港文旅產業升級。

另據明報報導，麗星郵輪旗下、以尖沙咀海運碼頭為母港的領航星號（Star Voyager）7月初推出9月至11月秋季航程，事隔一個月多，麗星上周突然通知旅客，由於「區域部署計畫異動」，取消上述期間的17個航次；麗星8月31日公布9月至明年1月由星馬出發的東南亞航程。麗星強調「無計畫撤港」，亦沒排除領航星號重返香港的可能。