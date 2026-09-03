演活「倩女幽魂」姥姥 劉兆銘94歲逝 生前黃秋生、劉青雲常探望

劉青雲(右起)、黃秋生不時與老師劉兆銘相聚。(取材自黃秋生臉書)

香港 資深藝人劉兆銘驚傳2026年9月2日傍晚離世，享壽94歲，消息獲藝人好友丁羽證實。劉兆銘晚年飽受7病纏身，體力大幅衰退，曾公開表示：「連說話都要先喘一口氣！」日常出入皆需由外傭推輪椅代步並配合拐杖輔助。

據港媒報導，劉兆銘早年赴法國習舞，是首位為法國舞蹈家編舞的華人 ，返回香港後致力於舞蹈教學，被譽為香港舞蹈界的開拓者。1979年獲導演徐克賞識參演電影「蝶變」踏入影壇，隨後加入TVB，在「倩女幽魂」中飾演千年樹妖「姥姥」一角更成為經典，縱橫演藝界超過半個世紀，深受圈內敬重。

劉兆銘生前演活電影《倩女幽魂》姥姥。（取材自微博）

報導稱，劉兆銘近年來生活極低調，深居簡出，一班後輩黃秋生 、劉青雲、吳鎮宇與張達明等不時探望他。

資深演員劉兆銘離世。（取材自香港演藝學院）

在經典港劇「今生無悔」中，劉兆銘飾演父親「程孝全」，與飾演兒子「程朗」的黎明展現多場精采父子衝突對手戲，深沉的父愛表演扣人心弦，讓該劇登頂年度收視冠軍，父子情深更延續至戲外。

劉兆銘演活「倩女幽魂」中姥姥一角。（取材自IMDb）

晚年劉兆銘健康狀況欠佳，飽受多種病痛困擾需以輪椅代步。最後一次公開露面則是去年10月出席文化藝術界國慶酒會，當時他雖坐輪椅、持拐杖，但依然面色紅潤並展露慈祥微笑。

劉兆銘一生對文化藝術貢獻卓越，曾獲頒香港演藝學院榮譽院士、香港政府榮譽勳章、萬千光輝演藝人大獎及傑出藝術貢獻獎等榮譽。如今這位殿堂級藝人離世，精采作品與藝術精神將永留影迷心中。

明報報導，劉兆銘是首名登上國際劇院當主角的香港舞蹈家，回港後創作首個芭蕾舞劇「海戀」，並成立香港實驗歌舞劇團。1970年代，劉兆銘加入電視台任舞蹈組主任，亦是香港芭蕾舞學會和香港舞蹈總會創辦人之一。

據報導，劉兆銘縱橫演藝界逾半世紀，地位崇高獲後輩尊重。他演的電視劇亦深入民心，包括「新紮師兄」、「千王群英會」和「射鵰英雄傳」等。他之後淡出幕前一段長時間，至2017年參演無線劇「賭城群英會」時，透露久未拍劇因太太2012年離世，感覺失去了自己最忠實的影迷。劉兆銘跟無線的合約2019年結束，2020年他參演ViuTV劇「歎息橋」，成為他最後參演的的電視劇。