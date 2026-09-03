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港星陳觀泰80歲逝 與狄龍、姜大衛並稱邵氏鐵三角 周星馳悼伯樂

香港新聞組／香港3日電
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港星陳觀泰2日因腦出血去世，享壽80歲。（取材自微博）
港星陳觀泰2日因腦出血去世，享壽80歲。（取材自微博）

香港影壇傳出令人惋惜的消息，曾以多部邵氏武打電影走紅的資深演員陳觀泰，2日驚傳離世，享壽80歲。據悉，他疑似因腦出血病逝，相關消息由親友證實。陳觀泰縱橫影壇多年，憑「馬永貞」走紅，後續演出「洪熙官」、「楊過與小龍女」、「運財五福星」等作品紅遍亞洲，引領數十年港產功夫片熱潮。

綜合港媒報導，在1970年代邵氏兄弟電影的黃金時期，大導演張徹麾下有多位猛將，其中陳觀泰與狄龍、姜大衛並稱為邵氏「鐵三角」，三人齊名並駕齊驅，共同撐起香港功夫片的巅峰年代。

陳觀泰晚年健康狀況曾多次亮起紅燈。據了解，他過去曾嘗試吃素，之後出現營養不良等健康問題，2020年初更因紅血球、白血球數值異常住院，當時一度面臨生命危險，幸運及時接受治療才度過難關。

沒想到如今再傳噩耗。據好友透露，陳觀泰上個月才與朋友聚餐，當時看起來狀況沒有異樣，沒想到近日因腦積水住院，之後病情突然惡化，最終因疑似腦出血搶救無效，消息令人措手不及。

陳觀泰早年憑「馬永貞」打響名號，之後陸續參演「刺馬」、「五虎將」等經典作品，成為70年代香港武打電影的重要演員之一。他除了在銀幕上展現身手，過去也曾參與東南亞國術擂台賽，並拿下輕重量級冠軍，扎實的武術功底成為演藝生涯的重要基礎。

近年陳觀泰逐漸淡出鎂光燈，與妻子過著較為低調的生活，不過他並沒有因此萌生退休念頭。去年他曾透過小紅書公開露面，精神看起來相當不錯，還向影迷表示自己會跟上時代腳步，以新的方式繼續投入電影工作，強調不會輕易退休。

明報報導，一代武打影星陳觀泰的喪禮5日在廣州中山市殯儀館設靈，翌日出殯。1945年出生的陳觀泰是「大聖劈掛門」第三代傳人，徒弟敖嘉年憶跟恩師相處點滴，讚陳觀泰為人幽默又受人尊重。

據報導，陳觀泰提攜後輩獨具慧眼，當年周星馳已跟李修賢簽約，他排除萬難向李借人，並與周星馳合演其執導的電影「小偷阿星」。周星馳2日在社交平台悼念「伯樂」，貼出陳觀泰的黑白照，寫道「一代馬永貞，陳觀泰師傅，一路走好」。

報導稱，陳觀泰經歷4段婚姻，1976年邵氏女星蔡盈盈為陳觀泰未婚產女，1977年離異；同年陳觀泰與台灣女星方怡珍結婚，翌年誕下兒子陳駿祥，後來傳因黃造時介入離婚。1990年陳觀泰於澳洲娶趙婷婷，數年後離婚，直至2017年陳觀泰跟比他年輕30歲的湯利萍在香港登記結婚，並移居內地生活，去年陳觀泰80大壽於內地大排筵席跟好友一同慶祝。

香港武打影星陳觀泰因腦溢血病逝，享壽80歲。(取材自小紅書)
香港武打影星陳觀泰因腦溢血病逝，享壽80歲。(取材自小紅書)

精華 FAQ

  • 他早年憑馬永貞打響名號，之後參演洪熙官、刺馬、五虎將等作品，長年支撐70年代香港武打電影熱潮，並以扎實武術底子建立影壇地位。

  • 報導指他疑似因腦出血病逝，近年健康曾多次亮紅燈，包括營養不良、紅白血球異常住院，且上月才因腦積水入院，病情後來突然惡化。

  • 陳觀泰曾慧眼提攜周星馳，當年周星馳已簽約李修賢，他仍設法借人，並合作拍攝小偷阿星；周星馳也在社交平台發文悼念，稱他為伯樂。

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