香港前學運領袖黃之鋒認罪串謀勾結外力 最高判囚終身

被關押近6年的「香港眾志」前祕書長黃之鋒(中)，2日承認串謀勾結境外勢力危害國安罪，法庭擇期判刑。(中新社資料照片)

在顛覆政權等罪名下已被關押近6年的前香港 學運領袖黃之鋒 ，2日在香港高等法院承認1項「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，法庭將案件押後擇日判刑。

黃之鋒去年8月被控於2020年7月至11月間 ，串謀前學生組織香港眾志主席羅冠聰等人，請求外國對香港和中國大陸政府實施制裁或其他敵對行為。案件由香港裁判法院完成程序後交付到高等法院程序，成為繼黎智英 案後第2宗勾結外國勢力罪案件。

黃之鋒在這項控罪期間，任學生組織香港眾志祕書長，他現在正就另一罪名，即香港民主派初選立法會議員涉及的顛覆國家罪服刑。

黃之鋒2日早上由囚車押送到法院應訊。法庭審理中披露，黃之鋒去年6月在獄中被捕，今年5月已認罪，承認於2020年7至11月間，在香港聯同前黨友羅冠聰等人一同串謀，請求外國或境外機構、組織、人員，對內地和香港實施制裁、封鎖或其他敵對行動。

法庭披露的案情說，黃之鋒等人於2016年成立「香港眾志」，之後開始推行香港人「民主自決」政治目標。香港國安法實施前，黃之鋒及羅冠聰等人採取國際遊說策略，利用Facebook、Twitter等社交媒體，呼籲外國對中國大陸和香港實施制裁，又出訪外國、會見外國政客、發起聯署運動、宣傳名為「國際戰線」的活動。

國安法實施後，「香港眾志」解散，但黃之鋒和羅冠聰仍持續推動「國際線」工作，外國政府採取多項措施制裁及封鎖香港，包括美國取消香港特殊待遇、制裁15名內地及香港官員、暫停多項雙邊協定；英、法、德等亦暫停與香港移交逃犯協定。

按照香港國安法，串謀勾結外國勢力罪，可判監3至10年，若屬「罪行重大」，可判囚10年以上甚至終身監禁。

9月2日法庭主要程序是黃之鋒的自辯，其代表律師在庭上說，黃之鋒於犯案時只有23歲，因多宗案件已於獄中渡過近6年，今年已年近30歲，原本預計最快明年1月獲釋。期望法庭輕判，給予更新及反思機會。

代表律師在庭上說，黃之鋒的犯案行為，集中在當年7月，同年8月起已很少發布社交媒體帖文，且這起案件檢控延誤，令刑期不能與「初選案」同期執行。律師主張黃之鋒應被判處3至10年刑期；但若法庭認為他屬於「罪行重大」，就應考慮黎智英案，指黎智英案遠比今次案件嚴重，因此應判處20年以下刑期。

被關押近6年的「香港眾志」前祕書長黃之鋒，2日承認串謀勾結境外勢力危害國安罪，擇日判刑。（美聯社資料照片）