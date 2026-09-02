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林子祥當年宣布離婚 成為兒子6歲創傷「唱到這首歌就淚崩」

香港新聞組／香港3日電
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資深藝人林子祥的兒子林德信(左)，自揭6歲得知父母離婚留陰影，罕談童年創傷，他對...
資深藝人林子祥的兒子林德信(左)，自揭6歲得知父母離婚留陰影，罕談童年創傷，他對爸爸當年一席話至今印象仍深刻。(取材自YouTube@輕鬆啲 HZD)

香港資深藝人林子祥的兒子林德信日前作客訪談節目「浪談老事 Long Time No See」，罕有剖白家庭背景與童年往事。他在節目中重提六歲時得知父母離婚的經歷，並透露如何將這段童年回憶轉化為音樂演繹的養分。

綜合「香港01」報導，林德信回憶大約六、七歲在美國生活期間，某日在外玩耍時，父親林子祥突然叫他坐到沙發上，親口告知離婚決定，並表示日後未必能時常陪伴左右。林德信坦言，這番話對當時年幼的他衝擊極大，甚至覺得心靈在很長一段時間裡，都停留在六歲那一年。他感嘆，即使如今已長大成人，經過多年沉澱，回望這段人生轉捩點時，仍會感受到難以言喻的無助與震撼。

林德信透露，這段童年陰影在他早前參與歌舞劇時再次被觸動。當時導演要求他回想一個與父親最難忘的時刻，並帶著六歲時渴望父愛情感的心理狀態去演唱歌曲「分分鐘需要你」。他將歌詞中的意境代入渴望與父親同行的內心世界，使原本甜蜜的歌曲瞬間化作對父愛的無奈與渴求，令他每次演唱時都忍不住落淚。

除了談及父親帶來的影響，林德信亦在節目中表達對母親吳正元的感激。他指出母親在1970至1980年代曾於唱片公司任職幕後，讓他自小在音樂環境中成長，母親更是他人生中最重要的後盾，在各個成長階段給予無條件的支持。林德信特別提到，童年時母親每晚皆會演唱歌曲「每一個晚上」哄他入睡，在他心中，這個沒有過多修飾的版本充滿魔力，是最完美的音樂版本。

林德信坦言一度覺得心靈停留在童年。（取材自Instagram）
林德信坦言一度覺得心靈停留在童年。（取材自Instagram）

精華 FAQ

  • 他表示約在6、7歲於美國生活時，父親林子祥把他叫到沙發上，直接告知離婚決定，並說日後未必能常陪伴，令他至今仍難忘當時震撼。

  • 導演要他回想與父親最難忘的片段，並以6歲時渴望父愛的心情演唱；他把歌詞代入自身經歷後，原本甜蜜的歌曲變成充滿無助與思念，演出時常忍不住落淚。

  • 他感謝母親吳正元在唱片公司幕後工作的背景，讓他從小浸淫音樂；母親在各個成長階段都無條件支持他，童年時更常唱《每一個晚上》哄他入睡。

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