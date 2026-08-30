父WhatsApp被盜 兒遭「深偽聲紋」詐騙1700萬

犯罪集團利用私家車搭載偽基站，強行將附近手機信號降格至2G網路，繞過電訊商直接發送假冒WhatsApp官方的釣魚短訊，聲稱帳戶違規、即將被註銷。（圖／AI生成）

警方今年首七個月錄得2020宗即時通訊軟件盜用帳戶騙案，其中1993宗涉及WhatsApp ，較去年同期急升近1.7倍，損失金額約1.46億元（港幣，下同，約1865萬美元），騙徒盜用帳戶後冒充事主向親友行騙，更利用人工智能（AI）深偽技術 合成聲紋致電家屬，有一名商人的父親被盜用帳戶後聲線遭模仿，以語音訊息要求事主多次轉帳，最終損失逾1700萬元。

大公報報導，警方表示，深偽技術已大幅降低犯案成本，市民單憑聲音已難分真偽，呼籲市民小心。

網路安全及科技罪案調查科警司許綺惠表示，案件急升與港人廣泛使用WhatsApp、AI降低製作假網站門檻及深偽技術有關，騙徒透過釣魚短訊、假冒WhatsApp安全中心訊息或搜尋引擎，引導受害人進入仿真度極高的假冒網站，騙取驗證碼後接管帳戶。

網路安全及科技罪案調查科總督察黃長興指出，騙徒盜用帳戶後會先研究受害人的對話紀錄，了解其身分及人際網路，再「度身訂造」詐騙 劇本，模仿事主語氣、稱呼甚至使用AI深偽技術合成聲紋。

今年7月30日，警方在將軍澳偵破一宗「偽基站」詐騙案，犯罪集團利用私家車搭載偽基站，強行將附近手機信號降格至2G網路，繞過電訊商直接發送假冒WhatsApp官方的釣魚短訊，聲稱帳戶違規、即將被註銷。警方發現，該設備已發送逾6000條釣魚短訊，涉及至少16宗騙案、損失約30萬元，拘捕兩名男子，涉嫌「串謀詐騙」。

今年4月，一名32歲男子準備買樓，誤墜釣魚短訊陷阱被盜用帳戶。騙徒研究其對話紀錄後，分別假冒其地產經紀及律師，要求支付117萬元「大訂」，事主完成轉帳後始知受騙。

另一宗個案，騙徒盜用一名商人父親的帳戶後，利用AI深偽技術模仿父親聲線，以語音訊息要求兒子多次轉帳，事主最終損失逾1700萬元。警方指出，該案反映深偽技術已大幅降低騙徒犯案成本，市民單憑聲音已難以分辨真偽。

警方提醒市民，收到聲稱帳戶被限制或停用的訊息時，切勿急於點擊連結，如親友突然透過WhatsApp要求轉帳，應以其他渠道核實身份，並且定期檢查「已連結裝置」，發現陌生裝置應立即登出。