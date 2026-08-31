香港又一獨立書店「留下書舍」熄燈 市民排隊告別

香港獨立書店「留下書舍」因涉嫌藏有煽動性書籍和財務困境，於7月遭到警方突擊搜查，8月30日最後一天營業。書店聯合創辦人岑蘊華（圖）關上店門前，合十雙手向顧客道別。（路透）

上月3名店主及店員被捕的香港 獨立書店「留下書舍」，30日最後一天營業。店內擠滿購書人潮，排隊進入店內的人龍一度多達50人。有顧客表示，近日香港多間獨立書店宣布結業，心情沉重。

位於太子西洋菜南街一幢唐樓的「留下書舍」，上月14日在臉書發文宣布將於8月30日停業，原因包括社會環境、樓宇狀況不確定、財政和團隊成員的個人發展以至「難以捉摸的紅線」，隔天警方國安處以涉嫌違反《維護國家安全條例》「出於煽動意圖作出具煽動意圖的作為罪」為由搜查書店及拘捕店主及2名店員，並沒交代涉案書刊名稱，其後3人獲准交保，「留下書舍」26日起短暫重開，出清商品。

明報報導，由資深傳媒人岑蘊華及數名前記者於2022年創辦的獨立書店「留下書舍」，30日最後一天營業。書店下午1時開門後，店內持續現購書人潮，店外排隊人龍一度多達50人，沿樓梯一直延至大廈入口，需等約30分鐘入店。不少人均稱趁書店最後一日到場，其中市民邱先生說，多間獨立書店近日宣布結業，心情沉重，「賣書的地方很重要，沒有了很可惜」。

另據路透報導，位於香港九龍太子西洋菜南街、面積約56平方米的書店外排起蜿蜒人龍，隊伍一直延伸至樓梯間，每次僅允許20名顧客進入。

不少人均稱趁書店最後一日到場，其中市民邱先生說，多間獨立書店近日宣布結業，心情沉重，「賣書的地方很重要，沒有了很可惜」。

劇作家莊梅岩亦有到場，稱「留下書舍」是她經常到訪的書店之一，有很多關於社會、傳媒道德的書，內容很知性，令她想起香港美好時代的傳媒。雖有不捨，她以「歡送」形容，認為留下書舍「作為書店的人的風骨，有努力保持、直至最後」。她又提到，結業前數天持續有市民輪候入店購書，「在樓梯很焗很熱，他們亦默默等候，正反映市民的支持」。

書舍創辦人之一岑蘊華30日晚9時關上店門前，合十雙手向顧客道別：「多謝大家支持，大家保重。」

香港獨立書店「田園書屋」上月被香港警方國安處搜查，以及書店有2人被拘捕後，也宣布將於租約期滿後結業。

香港獨立書店「留下書舍」。（路透資料照片）