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梅艷芳102歲老母噎到驟逝 母子20年爭產戰落幕 天后遺產餘款將全捐

香港新聞組／香港31日電
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梅艷芳的母親覃美金去世。（取材自微博）
梅艷芳的母親覃美金去世。（取材自微博）

香港已故歌壇天后梅艷芳的母親覃美金30日傳出離世消息，享嵩壽102歲。據港媒報導，覃美金疑似在進食期間發生噎到情況，隨後突然暈倒，緊急送往醫院搶救仍回天乏術，詳細死因目前仍有待進一步確認。隨著梅媽離世，纏繞梅家超過20年的遺產爭議，也再度成為外界關注焦點。

梅艷芳的母親覃美金去世。（中通社資料照片）
梅艷芳的母親覃美金去世。（中通社資料照片）

綜合港媒報導，梅媽一生育有2子2女，其中3名子女都在壯年時期因癌症離世。長女梅愛芳於2000年因子宮頸癌病逝，3年後妹妹梅艷芳也因同類疾病離開人世；次子梅德明則於2015年因喉癌去世。短短10多年接連失去3名子女，對梅媽而言無疑是沉重打擊。

在梅家成員相繼離世後，梅媽與唯一在世的兒子梅啟明關係也曾陷入僵局。2022年，梅啟明籌拍電影「梅艷芳」並與電影公司發生法律爭議期間，梅媽曾發表聲明，宣布與兒子斷絕母子關係，更批評兒子過度看重金錢，並停止提供生活費，母子關係降至冰點。

梅艷芳在2003年12月過世。（取材自微博）
梅艷芳在2003年12月過世。（取材自微博）

梅啟明稍早接受港媒查詢時，表示自己並不知情，不過隨後仍搭乘計程車前往醫院了解情況。梅啟明聲稱應由他負責後事，會申請安排風光大葬，要是不獲批便告上法庭。梅媽好友潘小文透露梅媽生前已立遺囑，後事執行人是照顧梅媽的孫兒、已故二子梅德明兒子。

梅艷芳於2003年因子宮頸癌離世，由於生前對母親覃美金的理財方式有所顧慮，因此透過信託方式安排身後財產。根據遺囑內容，梅媽每月可獲7萬元（港幣，下同，約8942美元）生活費，好友劉培基則獲贈2處物業；此外，梅艷芳也預留170萬元成立姪子姪女教育基金。至於其他資產，則規定待母親離世後，全數捐予妙境佛學會。

然而梅艷芳離世後，覃美金與梅啟明認為遺囑並非女兒真正意願，遂向法院提訟要求重新分配，2011年香港終院裁定遺囑有效。官司結束後，覃美金仍曾多次向法院申請調高每月生活費，理由包括生活成本增加以及醫療支出等，聲稱自己的生活「跟乞丐差不多」。信託基金其後由原本每月7萬元，逐步增加至12萬、15萬，最後更提高到20萬元。

梅媽為取得梅艷芳全數遺產長年訴訟，涉拖欠230萬元律師費、逾110萬元訟費，加上財務問題，曾於2012年及2021年兩度被法院頒令破產。遺產管理方依照法院指示，陸續處分梅艷芳名下部分物業及遺物。

據悉，梅艷芳身後遺產當年約值3500萬港幣（約新台幣1.44億元），在香港、日本、新加坡、英國倫敦等地擁有不少物業，後來隨著資產增值，梅艷芳生前2006年遺產管理人曝光梅艷芳名下遺產淨資產達6800萬元。

精華 FAQ

  • 港媒指覃美金疑似在進食期間噎到，之後突然暈倒，雖緊急送往醫院搶救，仍宣告不治，享嵩壽102歲，詳細死因仍待進一步確認。

  • 因梅艷芳生前透過信託安排遺產，母親與梅啟明認為遺囑非其真意，曾提告要求改分配；2011年終院裁定遺囑有效，但後續生活費與財務問題仍引發糾紛。

  • 遺囑規定梅媽每月可領生活費，好友劉培基獲兩處物業，另有170萬元作姪子姪女教育基金；其餘資產則在母親離世後，全數捐予妙境佛學會。

梅艷芳 遺產 香港

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