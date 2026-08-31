北上求醫成風 港、深跨境轉診把餅做大 深體檢、港跟進治療

圖為中大醫院運動醫學及康復中心，患者在外骨骼輔助下進行步行及康復訓練。（取材自中大醫院運動醫學及康復中心）

港人北上消費延伸至北上求醫，有深圳私家醫院透露，港人病人比例一年內由兩成升至四成，需求從體檢洗牙升級到長期抗癌治療；除了價格之外、排隊輪候時間短更是重要考量。

文匯報報導，香港 中文大學（深圳）醫院（港中深醫院）即將於今年第四季全面開業，並於上月與香港中文大學醫院（中大醫院）簽署醫療合作諒解備忘錄。

中大醫院行政總裁鍾健禮指出，香港醫療長期面對「公營看病難、私營看病貴」的兩難困局，但北上求醫使市民多了一條出路，同時亦令香港舊有醫療市場出現巨變，香港醫學界眼光不能只盯著750萬人口本地市場，而要放眼大灣區約8800萬人的市場，故港、深中大醫院將聯手推動兩地醫療內聯外通，從跨境體檢、遠程會診、雙向轉診三大方向推進合作，例如深圳體檢、香港醫院看報告及跟進治療，將餅做大。

中大醫院與港中深醫院於上月簽署醫療合作諒解備忘錄。鍾健禮表示，兩院「同一個DNA」，希望做到「一個醫學院兩個地方、一個醫院兩個地方」，即香港中文大學、香港中文大學（深圳）及其醫學院，與港深兩家醫院互相配合，讓教學、研究與臨床有機會打通。他強調，合作應看見並用好彼此的長處，按各自優勢分工，而不是由一方主導另一方。

目前尚未全面開業的港中深醫院規畫3000張病床，目前已試業先啟用部分大樓，急症服務尚未全面開放，現階段主要啟用內科、皮膚、中醫、過敏性疾病等常見疾病的服務。

他觀察到港人北上體檢已成趨勢，但檢查與後續醫療之間仍有脫節，有病人在內地體檢後，報告列出十幾項建議跟進，回港後因不知如何銜接，失去了報告的意義。因此，兩院將體檢銜接列為合作方向之一，這不僅是一項檢查，也關乎基層醫療與健康老齡化。

第二個方向是發展遠程會診。從現況看，跨境坐診多以每周一兩日的兼職為主。第三個方向是推動雙向轉診，兩地病人都可按需要轉介。內地在收費、部分新技術及建設條件上有所長；香港的優勢則是國際化培訓、部分藥物引入及複雜病例處理上有積累經驗。