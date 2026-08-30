梅艷芳母親驚傳噎到過世 享嵩壽102歲「20年爭產恩怨走到終點」

梅艷芳在2003年12月過世。（取材自微博）

香港 已故歌壇天后梅艷芳 的母親覃美金今（30日）傳出離世消息，享嵩壽102歲。據港媒報導，覃美金疑似在進食期間發生噎到情況，隨後突然暈倒，緊急送往醫院搶救仍回天乏術，詳細死因目前仍有待進一步確認。

消息傳出後，「東網」向梅艷芳哥哥梅啟明求證，對方起初表示並不知悉母親的情況，更透露與親戚早已失去聯絡，加上過去聘請的傭人也已經解僱。當被問到是否打算前往醫院見母親最後一面時，梅啟明僅回應：「人都已經走了，還能怎樣！」不過稍後他仍搭乘計程車前往醫院了解母親狀況。

梅艷芳於2003年因子宮頸癌離世，終年40歲。由於生前對母親覃美金的理財方式有所顧慮，也擔心遺產若一次交付，可能很快遭到揮霍，因此早已透過信託方式安排身後財產。根據遺囑內容，梅媽每月可獲7萬港幣生活費，好友劉培基則獲贈2處物業；此外，梅艷芳也預留170萬港幣成立姪子姪女教育基金。至於其他資產，則規定待母親離世後，全數捐予妙境佛學會。

然而梅艷芳離世後，覃美金與兒子梅啟明認為遺囑並非女兒真正意願，遂向法院提出訴訟，要求重新分配遺產，並質疑梅艷芳立遺囑時的精神狀況。案件一路經過多次審理及上訴，直到2011年香港終審法院作出最終裁決，確認遺囑有效，相關訴訟亦告落幕，梅媽同時面臨龐大的法律費用。

官司結束後，覃美金仍曾多次向法院申請調高每月生活費，理由包括生活成本增加以及醫療支出等。信託基金其後數度調整金額，由原本每月7萬港幣，逐步增加至12萬、15萬，最後更提高到20萬港幣。

由於長年訴訟衍生大筆律師費，加上財務問題，覃美金曾於2012年及2021年兩度被法院頒令破產。為處理相關財務及法律開支，遺產管理方依照法院指示，陸續處分梅艷芳名下部分物業及遺物。

其中部分拍賣品包括梅艷芳過去使用過的內衣、貼身衣物，以及她參加新秀歌唱大賽時獲得的獎座等私人物品。涉及天后私密生活及珍貴回憶的遺物遭公開拍賣，也曾引起梅艷芳生前好友及徒弟不滿，部分人更自掏腰包將具有紀念價值的物品買回，希望替她保留重要回憶。

到了2022年，梅啟明籌備拍攝電影「梅艷芳」期間，因版權問題與電影公司發生法律糾紛。當時已99歲的覃美金也罕見發表聲明，宣布與兒子梅啟明斷絕母子關係，並批評兒子過度看重金錢、索求無度，同時停止提供生活費。

梅艷芳的母親覃美金去世。（取材自微博）