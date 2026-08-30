梅艷芳母親去世 傳進食噎到送醫不治 享壽102歲
香港經濟日報報導，已故香港天后梅艷芳的母親覃美金，8月30日上午在香港寓所進食期間突然暈倒，送院搶救後不治，享壽102歲。
據港媒報導，30日上午10時48分，香港銅鑼灣禮頓道62號禮賢大廈一個單位內，一名102歲老婦在進食期間突然暈倒，家中外傭隨即報警求助。救護人員到場後將她送往醫院救治，但最終仍告不治。死者為梅艷芳母親覃美金。
梅艷芳2003癌逝，終年40歲。她生前立下遺囑，將遺產交由信託管理，希望保障家人的生活，安排母親按月領取生活費，亦為姪兒、姪女預留教育基金。並規畫剩餘資產於母親過世後作慈善用途。其遺產信託其後引發長年司法訴訟，成為香港最受關注的名人遺產爭議之一。
不過，梅媽多年來對遺囑及信託安排提出異議，並多次循司法途徑挑戰相關內容，要求取得全部遺產。訴訟歷時多年。香港法院歷次判決均維持梅艷芳遺囑及信託安排的法律效力，梅媽最終未能推翻遺囑。
2016年，覃美金曾向法庭申請增加生活費，當時她向法官表示：「每個月靠3萬元生活，很辛苦。」法官則回應：「每個月有3萬元，香港有幾百萬人比你更辛苦。」
港媒報導，覃美金於8月30日上午在香港寓所進食期間突然暈倒，家中外傭立即報警求助，救護人員到場後將她送院搶救，但最終仍宣告不治。 根據報導，覃美金當日送院後不治，享壽102歲。新聞亦指出，她是在香港銅鑼灣禮頓道住所內出事，事件由家中外傭發現並即時報警。 梅艷芳生前將遺產交由信託管理，安排母親按月領取生活費，並為姪兒姪女預留教育基金；但覃美金多年來多次挑戰遺囑內容，要求取得全部遺產，相關訴訟歷時多年。
精華 FAQ
港媒報導，覃美金於8月30日上午在香港寓所進食期間突然暈倒，家中外傭立即報警求助，救護人員到場後將她送院搶救，但最終仍宣告不治。
根據報導，覃美金當日送院後不治，享壽102歲。新聞亦指出，她是在香港銅鑼灣禮頓道住所內出事，事件由家中外傭發現並即時報警。
梅艷芳生前將遺產交由信託管理，安排母親按月領取生活費，並為姪兒姪女預留教育基金；但覃美金多年來多次挑戰遺囑內容，要求取得全部遺產，相關訴訟歷時多年。
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