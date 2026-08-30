香港民主派觀塘區議會前主席蔡澤鴻58歲病逝 曾被列35+初選案共謀
擔任27年觀塘區議員的民主派觀塘區議會前主席蔡澤鴻，28日在港病逝享年58歲。前民主黨副主席莫建成表示，他患病數年近年較少公開露面，具體病情不便透露。
明報報導，前民主黨主席李永達29日社交媒體悼念蔡澤鴻，形容他在社區工作「很有貢獻」。前教協總幹事馮家強、前職工盟總幹事蒙兆達等亦發文悼念。
報導指出，蔡澤鴻是資深民主派人士，於1990年職工盟成立之初擔任幹事，亦曾是支聯會成員，多次出席六四悼念集會、社運遊行等。他自1994年多次當選觀塘安利區區議員，2020年出任觀塘區議會主席，至2021年7月有傳被列入「負面清單」的區議員將被判宣誓無效並取消資格，蔡澤鴻等多名民主派區議員辭任。蔡其後不時透過社交媒體專頁分享社區資訊等，惟該專頁自2023年10月未再發文。
據報導，莫建成說，雖然蔡澤鴻近年因病不再活躍於社媒或公開露面，但仍盡量出席可旁聽的法庭案件。翻查報導，蔡澤鴻不時到庭旁聽民主派「35+」初選案等，2024年7月曾在庭外受訪。該案審訊其間，控方一度提出將無被捕的蔡澤鴻列為初選「共謀者」，並指蔡出席多次會議，推論他知悉初選計畫。蔡及後未有被捕或起訴。
蔡澤鴻是資深民主派人士，曾任觀塘區議會前主席，並擔任觀塘區議員長達27年。他亦曾參與職工盟、支聯會等社運及公民活動，在地區工作與政治運動中都相當活躍。 前民主黨副主席莫建成表示，蔡澤鴻患病已數年，近年因健康因素較少公開露面，具體病情則不便透露。不過他仍盡量出席可旁聽的法庭案件，保持對時事關注。 報導指出，控方曾一度提出把未被捕的蔡澤鴻列為35+初選案共謀者，理由是他曾出席多次相關會議，推論其知悉初選計畫；但他最終並未被捕，也未被起訴。
精華 FAQ
蔡澤鴻是資深民主派人士，曾任觀塘區議會前主席，並擔任觀塘區議員長達27年。他亦曾參與職工盟、支聯會等社運及公民活動，在地區工作與政治運動中都相當活躍。
前民主黨副主席莫建成表示，蔡澤鴻患病已數年，近年因健康因素較少公開露面，具體病情則不便透露。不過他仍盡量出席可旁聽的法庭案件，保持對時事關注。
報導指出，控方曾一度提出把未被捕的蔡澤鴻列為35+初選案共謀者，理由是他曾出席多次相關會議，推論其知悉初選計畫；但他最終並未被捕，也未被起訴。
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