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李澄晴當選港姐友誼小姐 力破難入三甲魔咒

香港新聞組／香港30日電
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12位港姐候選佳麗29日為30日晚舉行的「2026香港小姐競選」進行泳裝彩排，同時互選「友誼小姐」及抽籤揀選試戴后冠的佳麗。

文匯報報導，結果3號李澄晴獲選「友誼小姐」，6號盧蔚晴成為幸運兒可試戴后冠，二人都不怕魔咒在決賽失望而回，盧蔚晴更有信心可以勝出再戴后冠。

「友誼小姐」李澄晴沒想到會在互選中當選，她自認個性細心和喜歡照顧其他人，但否認靠零食攻陷其他佳麗，只是她本身也喜歡零食才樂於分享。提到鄧匡閔和顏懿菲都表示吃過零食後有不適，李澄晴笑道：「她們昨天都沒有吃過，不是零食致病的，而且我只是準備了小麵包，不會太熱氣。」

李澄晴又稱自參選以來只減了兩公斤，因她本身是個不能戒口的人，平時靠多做運動減肥，也會盡力去打破「友誼小姐」就沒有三甲的得獎魔咒。

佳麗1號袁絲珩、2號李澤欣和6號盧蔚晴一直在「網上最強人氣Top5」榜上領先，盧蔚晴更長期占據首位，人氣不減。她對能夠試戴后冠感到幸運，笑稱捨不得除下后冠，說：「我戴歪了后冠也沒掉下來，證明很適合我。」

盧蔚晴表示今晚會披荊斬棘去打破「試戴后冠」會沒獎的魔咒，相信自己也可以再戴上后冠，因她自覺參選兩個月以來已有很大改變，說：「經過充足訓練，由初時參選不知道做什麼，到現在明白港姐的責任和要發放正能量。」

盧蔚晴又笑稱可能朋友多，帶挈她在網上投票領先，不過她也落力在網上拉票。至於她的社交網上有不少夜店照片，盧蔚晴解釋已是多年前的舊相，因她喜歡跟朋友出外玩，但近期排練經常要晚上12時後才放工。問到未能入圍的姐姐會否到現場支持她，盧蔚晴透露姐姐一定會來，另一張門票就留給爸爸或媽媽。

精華 FAQ

  • 李澄晴在12位港姐候選佳麗互選中獲選為「友誼小姐」，她對結果感到意外，並表示會盡力打破歷屆友誼小姐難入三甲的印象。

  • 盧蔚晴成為可試戴后冠的幸運兒後，對自己充滿信心，認為這代表與后冠有緣，並表示會在決賽全力以赴，力爭再次戴上后冠。

  • 李澄晴說自己參選以來只減了2公斤，平時靠運動維持狀態；盧蔚晴則表示經過兩個月訓練，已由不知所措變得了解港姐責任與正能量。

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