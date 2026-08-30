香港宏福苑大火波及 大埔浸信會公立學校翻新重生

位於大埔宏福苑 旁的大埔浸信會公立學校 （埔浸）原校舍，去年底受火災影響而暫停使用，全校學生因此而按年級分流至大埔官立小學及新界婦孺福利會基督教銘恩小學上課。

文匯報報導，學生經歷長逾半年分隔兩處的「寄居式」學習後，獲分配作新校舍的大埔富善邨前中華基督教會基正小學已完成翻新，全校師生即將於2026/2027學年於新校址重聚，標誌著「浴火重生」的新篇章。校方29日特別舉行新校舍開校禮暨開放日。

埔浸共獲教育局撥款約4360萬元（港幣，下同，約557萬美元）進行校舍翻新工程及購置設備，另獲100萬元一筆過遷校津貼。校方同步宣布開展一項人工智能（AI）創新計畫，配合新校舍啟用支持學生身心靈均衡發展。

為確保埔浸能如期於新學年使用富善邨新址，教育局積極推展翻新工程，並按新校舍裝修標準交付。局方表示，工程涵蓋翻新外牆、課室、洗手間及禮堂，重鋪球場地面，並更換電力、空調裝置及更換升降機等。

教育局局長蔡若蓮在埔浸開校禮暨開放日上致辭時表示，教育局早前為埔浸及兩所臨時接收學生的學校預留了共400萬元額外資源，以提供適切的學與教支援。在過去一個學期，埔浸與大埔官小及銘恩小學合辦了價值觀教育及閱讀等多元化活動，加深了師生交流與情誼。教育局亦成立了工作小組跟進遷校事宜，承諾會繼續為學校提供支援。

早前被分流至銘恩小學上課的小五學生邱順雪，29日與就讀小三的妹妹邱薇穎一同到新校舍協助攤位運作並參觀校園。姐姐順雪坦言仍會想念舊校舍，但兩姊妹對新環境均感到十分期待。她們特別提到新校舍設有全新的「AI室」，而原校飼養的貓隻等動物亦會搬遷至新校舍，令人充滿驚喜。