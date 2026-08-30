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香港補習社疑超收學生 遊說家長參與傳銷 還向家長借錢

香港新聞組／香港30日電
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新學年開學在即，很多家長已準備為子女安排補習，市面上大大小小的補習社推出各式課程吸客。惟港媒近日調查發現，有補習社導師涉嫌利用教學身分，以照顧學生為名與家長建立密切關係，繼而向學生及家長推銷集團產品，以及借錢。該補習社亦涉嫌超收學生，疑在同一商場經營另一間影子補習社，用於「走鬼」躲避教育局巡查。

大公報報導，近日有家長爆料，指位於葵涌中心的兩間補習社，其兩名男女導師同為某傳銷集團的成員，並利用補習導師身分向家長滲透。

子女曾在涉事補習社補習的一名家長透露，導師會假裝關心孩子學習，與家長建立信任，進而打探學生家庭情況；待熟絡後，導師便會向家長借錢，以及遊說家長參與傳銷活動。

該家長表示，他從其他家長聽聞導師參與傳銷，又見過傳銷集團成員在周末攜帶產品出入補習社。他又指出，有其他家長曾參與活動，更有數名家長向他借出數千至十萬元不等，至今追討未果。他又透過子女得悉，其子女的一名同學早已離開該補習社，惟多年後仍持續收到導師的訊息，不勝其擾。

同一商場另一間補習社手法更直接。根據家長提供的照片顯示，補習社在醒目處貼有「免費健康評估」字樣和數張彈床班、減肥課程等廣告，並指這間補習社的導師會趁家長在外等候學生放學時，遊說家長了解其免費健康評估及相關課程，更曾向男學生表示對方太肥，推薦他購買健康產品減肥。 

兩間補習社均為小型補習社，各有一間教室，屬鄰近鋪位，其中一間門外仍有張貼廣告。兩間補習社宣傳單張顯示，課程均按月計費。媒體以家長身分進入其中一間查詢，見到教室中有三名學童正在補習，沒有見到內部有傳銷宣傳單張，導師亦沒有提及傳銷內容。

媒體追查發現，導師留下的補習諮詢電話，同時是一間有氧踏板及彈床班的諮詢電話，該課程在社交平台宣傳中，有某集團傳銷產品的宣傳。

另據家長反映，其中一間涉事補習社涉嫌超收學生，並經營商場內另一影子補習社，用於「走鬼」（避稽查）躲避教育局巡查。該名家長向記者表示，擔心學生若在影子補習社內出現意外，沒有合約及保險保障。

精華 FAQ

  • 報導指導師會假裝關心學生學習，先與家長建立信任，再打探家庭情況，之後逐步推銷傳銷活動，甚至提出借錢，利用補習關係作為接觸入口。

  • 有家長稱，導師除了遊說參與傳銷外，還曾向多名家長借錢，金額由數千元至10萬元不等，部分款項至今未能追回，令家長十分不滿。

  • 調查發現，另一間補習社疑在同一商場經營影子補習社以「走鬼」躲避巡查，並被指超收學生。家長擔心若發生意外，學生可能缺乏合約及保險保障。

教育局 香港

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