港深新皇崗口岸最後壓力測試 刷臉1分鐘過3關 未來可用身份證通關

港府 29日在皇崗口岸與深圳相關單位合作舉行第二次跨境壓力測試，港方動員2萬名公務員，超過1000架次兩地通行的私家車的跨境循環測試，為開通前最大規模的壓力測試。今次亦是大型演練中首次試用「刷臉」自助過關，以及車輛首次用「聯合一站式」車道過境。

綜合明報、文匯報、大公報報導，新皇崗口岸29日大型演練中，港方口岸區5樓離境大堂及4樓入境大堂開放共120條合作查驗自助通道及60個傳統櫃枱，占全部近九成，並首次試用「刷臉」過關出境。旅客於第一道閘「讀證」及「刷臉」登記後，再於第二道閘望向鏡頭做容貌和指紋識別核實身分，最後於第三道閘待入境方核實身分，整個過程約1分鐘。

保安局長鄧炳強於演練後見傳媒時表示，口岸共有202個出入境檢查通道及櫃枱，每小時可處理約2萬人次，最長等候不超過15分鐘。這次屬全流程壓力測試演練，參與人數較上次多一倍，整體流程暢順，每輛車約用1分鐘能完成過關程序。這次演練是最後一次大型公務員測試，又預告皇崗口岸正式開通後，港人使用e-道過關可隨意出示回鄉證或身份證。

29日壓力測試重點聚焦峰值承載，進一步增加人流車流。是次演練首次測試供車輛通關的「聯合一站式」車道，並邀請汽車團體、社團和商會協助招募兩地通行的私家車，進行超過1000架次的跨境循環測試，以測試車道和相關系統的調適應用和車流管理。

「聯合一站式」車道的特點是司機全程無須下車，只需停靠一次，即可完成深港兩地5個部門的全部查驗流程。每輛車平均通關時間約為1分鐘，流程順暢。

香港市民林先生表示，從進入口岸大廳到順利過關，全程大概只用了5分鐘，重建後的口岸最大的優勢就是「合作查驗，一次放行」，通關速度提升非常明顯，相比舊關口過關至少節省20分鐘，不用來回轉場、重複排隊。

鄧炳強在總結演練時表示，「五合一」車道一度出現人等車情況，但這次演練是壓力測試，比正常高峰期流量多出40%，因此等待屬於正常。在今次測試中，等待時間不超過10分鐘，整體暢順。