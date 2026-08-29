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鐵臂貓黑別、圓諗… 香港這4部動漫入選釜山故事市場

香港新聞組／香港29日電
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第31屆釜山國際影展將於10月6至15日在海雲台舉行，大會28日公布由亞洲內容及電影市場（ACFM）運營的釜山故事市場（BSM）新增三部香港動畫如「鐵臂貓黑別」及一部漫畫「即棄探員Dolly」等，有助拓展國際市場。另外，同日宣布內地女星范冰冰南韓電影「韓戲逼人」(內地譯名「蜘蛛網」)導演金知雲，以及南韓電影「寄生上流」攝影師洪慶彪擔任Carte Blanche單元的推介人。

明報報導，影展旗下釜山故事市場（BSM）是全球首個專為動畫、漫畫、小說及劇本等知識產權（IP）進行影視版權交易的大型平台，匯聚各地優秀原創內容，推動海外製作人、投資方與發行商合作，進行跨地域的改編和開發計畫。

今屆BSM原本已有25部動漫，其中南韓占15部，日本、台灣各有四部，以及印尼兩部，28日宣布新增4部香港作品，包括三部動畫「鐵臂貓黑別」、「圓諗」及「暴走廚神：大龍鳳」和一部漫畫「即棄探員Dolly」，均由香港文創產業發展處（CCIDA）甄選，協助它們尋找發展機遇。

另一方面，范冰冰將推薦由南韓導演朴贊郁執導、金敏喜及金泰梨主演的「下女的誘惑」。影片以日治時代為背景，講述金敏喜承受巨額遺產後，引來貪婪騙子垂涎，安排金泰梨飾演的女傭在旁侍候，發展出情慾交織的故事。

精華 FAQ

  • 新增的香港作品共4部，包括3部動畫《鐵臂貓黑別》、《圓諗》、《暴走廚神：大龍鳳》，以及1部漫畫《即棄探員Dolly》，均由香港文創產業發展處甄選。

  • 釜山故事市場是全球首個專為動畫、漫畫、小說及劇本等知識產權進行影視版權交易的大型平台，旨在促進海外製作人、投資方與發行商合作。

  • 同日影展亦公布范冰冰、金知雲及洪慶彪擔任Carte Blanche單元推介人，其中范冰冰推薦朴贊郁執導的《下女的誘惑》，強化影展話題性。

范冰冰 香港 南韓

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