香港支聯會顛覆國家政權案 完成求情程序 兩周內判刑

審理香港支聯會等人「煽動顛覆國家政權罪」的西九龍法院大樓。(中新社資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 香港支聯會顛覆國家政權案完成求情程序，李卓人、何俊仁及鄒幸彤分別陳詞，法庭預計兩周內判刑，並將就支聯會財務能力再作處理。

香港 支聯會顛覆國家政權案，法庭28日完成所有涉案被告的求情程序，預計兩周內判刑，法官稱支聯會作為組織只能判處罰款，而對案中罪成的支聯會前主席李卓人、前副主席何俊仁，律師以「情節較輕」求判處五年以下監禁，案中罪成的支聯會前副主席鄒幸彤自辯堅信「專政是錯，民主是對」，數度被法官多次打斷。

李卓人及主動認罪的何俊仁由大律師沈士文代表求情，指兩人涉案行為應屬「情節較輕」。他指出，國安法生效至支聯會解散僅約14個月，涉案行為主要涉及宣傳及口號，沒有計畫及時間表，亦無證據顯示有人因支聯會煽惑而作出具體顛覆國家行為。

鄒幸彤則選擇自辯，稱本案「講來講去是追求民主有罪」，並堅信「專政是錯，民主是對」。她拒絕從犯罪角度分析支聯會過去的行為，陳詞期間多次被國安法指定法官李運騰打斷。李運騰認為她並非在作求情，並強調案件審理的是行為而非信念。

李運騰亦關注本案與「三十五+民主派初選案」相比，是否涉及更嚴重的顛覆國家政權行為。根據香港國安法，「煽動他人顛覆國家政權罪」分為「情節嚴重」及「情節較輕」，分別可判監五年至十年，以及五年或以下。

此外，李卓人及鄒幸彤已被關押約三年十個月，何俊仁則約三年六個月。已解散的支聯會只能判處罰款，辯方將於31日就其財政能力提交書面陳詞。