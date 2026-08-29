我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

尼泊爾洪災至少623死 遺體塞爆太平間 48小時恐爆公衛危機

景甜捲代孕官非 AI也湊熱鬧神還原狗血劇 網嫌男主太帥

香港支聯會顛覆國家政權案 完成求情程序 兩周內判刑

香港特派員李春／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
審理香港支聯會等人「煽動顛覆國家政權罪」的西九龍法院大樓。(中新社資料照片)
審理香港支聯會等人「煽動顛覆國家政權罪」的西九龍法院大樓。(中新社資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

香港支聯會顛覆國家政權案完成求情程序，李卓人、何俊仁及鄒幸彤分別陳詞，法庭預計兩周內判刑，並將就支聯會財務能力再作處理。

香港支聯會顛覆國家政權案，法庭28日完成所有涉案被告的求情程序，預計兩周內判刑，法官稱支聯會作為組織只能判處罰款，而對案中罪成的支聯會前主席李卓人、前副主席何俊仁，律師以「情節較輕」求判處五年以下監禁，案中罪成的支聯會前副主席鄒幸彤自辯堅信「專政是錯，民主是對」，數度被法官多次打斷。

李卓人及主動認罪的何俊仁由大律師沈士文代表求情，指兩人涉案行為應屬「情節較輕」。他指出，國安法生效至支聯會解散僅約14個月，涉案行為主要涉及宣傳及口號，沒有計畫及時間表，亦無證據顯示有人因支聯會煽惑而作出具體顛覆國家行為。

鄒幸彤則選擇自辯，稱本案「講來講去是追求民主有罪」，並堅信「專政是錯，民主是對」。她拒絕從犯罪角度分析支聯會過去的行為，陳詞期間多次被國安法指定法官李運騰打斷。李運騰認為她並非在作求情，並強調案件審理的是行為而非信念。

李運騰亦關注本案與「三十五+民主派初選案」相比，是否涉及更嚴重的顛覆國家政權行為。根據香港國安法，「煽動他人顛覆國家政權罪」分為「情節嚴重」及「情節較輕」，分別可判監五年至十年，以及五年或以下。

此外，李卓人及鄒幸彤已被關押約三年十個月，何俊仁則約三年六個月。已解散的支聯會只能判處罰款，辯方將於31日就其財政能力提交書面陳詞。

精華 FAQ

  • 法庭已完成所有涉案被告的求情程序，案件預計在兩周內宣判。法官並指出，已解散的支聯會作為組織只能判處罰款。

  • 辯方認為兩人涉案時間主要介於國安法生效至支聯會解散的約14個月，行為多屬宣傳及口號，缺乏明確計畫、時間表與實際顛覆行動證據。

  • 鄒幸彤自辯時表示自己堅信「專政是錯，民主是對」，並認為本案是在懲罰追求民主。法官李運騰多次打斷，稱她並非在作求情，案件審理的是行為而非信念。

香港

上一則

鐵臂貓黑別、圓諗… 香港這4部動漫入選釜山故事市場

下一則

四川景區56歲阿姨揮糞瓢潑水走紅 遊客：有股熟悉味道

延伸閱讀

香港支聯會前領袖遭判「顛覆罪」華府譴責

香港支聯會前領袖遭判「顛覆罪」華府譴責
新冠遭免職…前湖北省委書記蔣超良受賄7.46億 判死緩

新冠遭免職…前湖北省委書記蔣超良受賄7.46億 判死緩
山東男當街揍女兒 路人出手被拘200天

山東男當街揍女兒 路人出手被拘200天
阻斷金門大橋交通 7抗議者各監禁30天

阻斷金門大橋交通 7抗議者各監禁30天

熱門新聞

毛肚被點名是常被商家泡甲醛的食物之一。（取材自飯點資訊）

中國「甲醛白菜」鬧大了 網友點名這8類食物也常泡甲醛

2026-08-25 06:30
香港前財政司司長梁錦松與中國前「跳水皇后」伏明霞的最新全家福，兩兒子的身高已超過爸爸。（取材自小紅書）

前「跳水皇后」伏明霞1家5口罕同框 3子女高顏值吸睛

2026-08-18 21:58
「安踏」前執行長徐陽今年7月15日以「家庭原因」為由辭任後，本月18日宣布舉家遷居美國洛杉磯。（取材自微博）

潤了？安踏前CEO徐陽閃辭後舉家遷美 起飛後才發朋友圈

2026-08-20 20:49
一名浙江男子住破房、穿20元衣服，20年攢下789萬元，卻在短短數天內被騙光。（視頻截圖）

浙江男節儉20年存800萬元 想炒股6天被騙光 還遭諷「你是最大客戶」

2026-08-22 21:13
孫宇晨。（取材自微博）

孫宇晨寫「我的女友景甜」 6000字全文公開

2026-08-28 02:10
因財產糾紛，孫宇晨(左)向景甜(右)及其父母提起民事訴訟超過3000萬，法院已受理並進行財產保全。（取材自X平台、微博）

孫宇晨追討3000萬彩禮 景甜最新回應：不會為錢出賣愛情

2026-08-27 21:13

超人氣

更多 >
變公民更嚴了 USCIS即起恢復入籍「鄰里調查」

變公民更嚴了 USCIS即起恢復入籍「鄰里調查」
把安大略湖更名美國湖 克魯曼：何不把太平洋改這名字？

把安大略湖更名美國湖 克魯曼：何不把太平洋改這名字？
好市多勞工節折扣提前開跑 這些商品最高直降400元

好市多勞工節折扣提前開跑 這些商品最高直降400元
美40兆國債 從3方面衝擊每個人荷包

美40兆國債 從3方面衝擊每個人荷包
她讚這款「台灣最強鳳梨酥」名副其實 內餡成亮點

她讚這款「台灣最強鳳梨酥」名副其實 內餡成亮點