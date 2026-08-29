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比特鬥牛㹴進香港赤柱食肆被投訴 漁署：違法將檢控

香港新聞組／香港29日電
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香港漁農自然護理署接獲市民投訴，有人攜帶比特鬥牛㹴進入赤柱食肆；圖為西九龍文化區...
香港漁農自然護理署接獲市民投訴，有人攜帶比特鬥牛㹴進入赤柱食肆；圖為西九龍文化區食肆門前擺放著准許攜狗入內宣傳品。（中通社）

AI摘要

文章摘要整理：

香港漁護署接獲投訴後查獲一隻比特鬥牛㹴，正調查是否違反格鬥狗規定，並要求狗主完成絕育與管束培訓後才可領回。

香港漁農自然護理署早前接獲市民投訴，指有人攜帶懷疑屬格鬥狗隻品種的犬隻，進入赤柱一間食肆。漁護署28日在社交平台表示，署方人員26日前往巡查，期間發現一隻懷疑屬格鬥狗隻品種的犬隻，隨即將該狗隻帶返漁護署動物管理中心作進一步調查，經鑒定為比特鬥牛㹴，在絕育後可交回狗主飼養。署方現正就有關個案進行調查。如有足夠證據涉及違法，會依法提出檢控。

綜合大公報、明報報導，漁護署獸醫師鑒定涉事犬隻為比特鬥牛㹴，屬格鬥狗。為保障公眾安全，獸醫師對犬隻進行觀察及性情評估，確認其在接受絕育手術後可交回狗主飼養。署方已指示狗主在漁護署監督下安排狗隻絕育，並要求狗主接受培訓，學習如何管束及照顧危險狗隻，完成相關要求後才會將狗隻交還。

漁護署表示，現正調查涉事個案，如有足夠證據證明有人違法，將依法提出檢控。根據「危險狗隻規例」，格鬥狗在公眾地方必須佩戴指定頸圈，並戴上足以防止咬噬他人的口套，同時以長度不超過1.5米的狗帶穩妥牽引。

此外，格鬥狗必須由註冊獸醫進行絕育，狗主亦須持有有效絕育證明書。報導指出，香港法例禁止進口、繁育、出售及無牌飼養格鬥狗；任何人管有格鬥狗而未能出示絕育證明書，最高可被罰款5萬港元(約6376美元)。及監禁六個月。

為提高狗主在公眾地方妥善控制狗隻的意識，漁護署28日亦公布，將於8月30日、9月5日及6日在全港多個地點展開特別巡查及執法行動。署方人員會針對狗隻聚集的公眾地方加強巡查，如發現狗主未有按法例要求妥善控制狗隻，將即時採取執法行動，不會預先警告。

精華 FAQ

  • 署方接獲市民投訴，指有人攜帶懷疑屬格鬥狗品種的犬隻進入赤柱一間食肆，因此派員巡查並將涉事犬隻帶回動物管理中心作進一步調查。

  • 漁護署獸醫師確認該犬隻為比特鬥牛㹴，屬格鬥狗。署方安排觀察及性情評估，並要求在監督下絕育、完成培訓後，才可交回狗主飼養。

  • 格鬥狗在公眾地方須戴指定頸圈、口套及不超過1.5米狗帶，並須由註冊獸醫絕育，狗主需持有證明書；未能出示者最高可罰5萬港元及監禁6個月。

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