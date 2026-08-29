我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

尼泊爾洪災至少623死 遺體塞爆太平間 48小時恐爆公衛危機

景甜捲代孕官非 AI也湊熱鬧神還原狗血劇 網嫌男主太帥

香港、澳門律師通過考試 將可在灣區內地廣州9市執業

香港新聞組／香港29日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
港澳律師通過考試取得內地執業資格，可在灣區內地九市從事規定範圍的法律業務；圖為由...
港澳律師通過考試取得內地執業資格，可在灣區內地九市從事規定範圍的法律業務；圖為由香港國際法律人才培訓學院與廣東省高級人民法院7月曾合辦大灣區涉外審判人才研修班。(中通社)

AI摘要

文章摘要整理：

全國人大常委會通過修改律師法，將港澳律師在大灣區內地9市執業的試點制度上升為長期法律安排，便利其服務灣區發展與涉外法治需求。

內地第14屆全國人大常委會第24次會議28日在北京人民大會堂閉幕。會議經表決，通過了關於修改律師法的決定。律師法修改內容包括，規定香港法律執業者、澳門執業律師通過粵港澳大灣區律師執業考試，取得內地執業資質的，可以在粵港澳大灣區內地九市從事規定範圍的法律業務。

大公報報導，業界認為，今次修法將粵港澳大灣區律師執業試點上升為長期施行的法律制度，有利充分發揮港澳律師在涉外法治方面的獨特優勢，更好服務粵港澳大灣區高質量發展，並促進「一國兩制」實踐行穩致遠。

根據修正草案第10條，香港法律執業者及澳門執業律師通過國務院司法行政部門組織的粵港澳大灣區律師執業考試，取得內地執業資質後，可在廣州、深圳、珠海、佛山、惠州、東莞、中山、江門及肇慶九市從事規定範圍的法律業務。

據悉，律師法自1996年5月15日由第8屆全國人大常委會第19次會議通過，並於1997年1月1日起施行，其後歷經2007年一次修訂，以及2001年、2012年、2017年3次修正。今次修正為第四次修正，修正草案共10條，主要將實踐證明可行的改革試點成果上升為法律規定，進一步完善律師制度。

粵港澳大灣區律師執業試點於2020年啟動，2023年獲延長授權期限，政策原定於今年10月4日屆滿。試點期間，已有600多名港澳律師通過試點到大灣區內地9市執業。業界認為，港澳律師熟悉當地法律及內地法律，能夠發揮「一國、兩制、三法域」下的專業優勢，既可完善涉港澳法律服務，也能滿足內地企業「走出去」的涉外法律服務需求。

業界認為，以國家立法明確粵港澳大灣區律師執業政策，讓廣大港澳律師吃下「定心丸」，必將吸引更多優秀港澳律師參與國家法治建設，特別是充分發揮港澳律師在涉外法治中的獨特優勢，更好服務粵港澳大灣區高質量發展，為促進「一國兩制」實踐行穩致遠作出新的貢獻。

多位委員認為，將港澳律師在大灣區執業相關制度寫入法律，有助港澳律師進一步融入及服務國家發展大局。港區全國人大代表陳曼琪對表示，今次修法將試點上升為恆常化及法律化，正式寫入律師法，讓港澳律師在「一國兩制」下更好參與國家法治建設，並為粵港澳大灣區發展提供法律服務。

精華 FAQ

  • 香港法律執業者及澳門執業律師，通過粵港澳大灣區律師執業考試並取得內地執業資質後，可在廣州、深圳、珠海等9市從事規定範圍的法律業務。

  • 須先通過國務院司法行政部門組織的粵港澳大灣區律師執業考試，並取得內地執業資質，之後才能在指定的9個內地城市提供限定範圍的法律服務。

  • 業界認為，修法把試點變成長期法律制度，能讓港澳律師更穩定參與灣區建設，發揮熟悉三法域與涉外法治的優勢，也有助滿足企業「走出去」的法律需求。

澳門 香港 灣區

上一則

重慶男面試寫方案 收千元辛苦費嘆「沒被白嫖」 網卻吵翻

下一則

馬桶也挖走…女貸款500萬買長沙法拍別墅 收房時266處被拆毀

延伸閱讀

凱盛欣榮律師樓 法拉盛與布碌崙一站式專業法律服務

凱盛欣榮律師樓 法拉盛與布碌崙一站式專業法律服務
亞凱迪亞市長鄭博仁 出任華裔美軍互援會義務法律顧問

亞凱迪亞市長鄭博仁 出任華裔美軍互援會義務法律顧問
申政庇拿工卡 台人跟學恐踢鐵板

申政庇拿工卡 台人跟學恐踢鐵板
民事訴訟 鄭博仁律師：調解非認輸 5機制省心力

民事訴訟 鄭博仁律師：調解非認輸 5機制省心力

熱門新聞

毛肚被點名是常被商家泡甲醛的食物之一。（取材自飯點資訊）

中國「甲醛白菜」鬧大了 網友點名這8類食物也常泡甲醛

2026-08-25 06:30
香港前財政司司長梁錦松與中國前「跳水皇后」伏明霞的最新全家福，兩兒子的身高已超過爸爸。（取材自小紅書）

前「跳水皇后」伏明霞1家5口罕同框 3子女高顏值吸睛

2026-08-18 21:58
「安踏」前執行長徐陽今年7月15日以「家庭原因」為由辭任後，本月18日宣布舉家遷居美國洛杉磯。（取材自微博）

潤了？安踏前CEO徐陽閃辭後舉家遷美 起飛後才發朋友圈

2026-08-20 20:49
一名浙江男子住破房、穿20元衣服，20年攢下789萬元，卻在短短數天內被騙光。（視頻截圖）

浙江男節儉20年存800萬元 想炒股6天被騙光 還遭諷「你是最大客戶」

2026-08-22 21:13
孫宇晨。（取材自微博）

孫宇晨寫「我的女友景甜」 6000字全文公開

2026-08-28 02:10
因財產糾紛，孫宇晨(左)向景甜(右)及其父母提起民事訴訟超過3000萬，法院已受理並進行財產保全。（取材自X平台、微博）

孫宇晨追討3000萬彩禮 景甜最新回應：不會為錢出賣愛情

2026-08-27 21:13

超人氣

更多 >
變公民更嚴了 USCIS即起恢復入籍「鄰里調查」

變公民更嚴了 USCIS即起恢復入籍「鄰里調查」
把安大略湖更名美國湖 克魯曼：何不把太平洋改這名字？

把安大略湖更名美國湖 克魯曼：何不把太平洋改這名字？
好市多勞工節折扣提前開跑 這些商品最高直降400元

好市多勞工節折扣提前開跑 這些商品最高直降400元
美40兆國債 從3方面衝擊每個人荷包

美40兆國債 從3方面衝擊每個人荷包
她讚這款「台灣最強鳳梨酥」名副其實 內餡成亮點

她讚這款「台灣最強鳳梨酥」名副其實 內餡成亮點