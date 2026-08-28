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香港29年皇巴將謝幕 員工不捨第二個家 難忘強颱全車乘客搬樹

香港新聞組／香港28日電
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皇巴士營運29年。（取材自維基百科）
皇巴士營運29年。（取材自維基百科）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：新皇崗口岸即將啟用，營運29年的皇巴將完成歷史任務。
  • 重點二：司機與客務主任回憶山竹、塌樹等風雨同行的難忘經歷。
  • 重點三：員工不捨皇巴如第二個家，盼順利銜接新口岸服務。

新皇崗口岸即將開通，屆時專營巴士將可直達口岸聯檢大樓，營運29年、連接香港落馬洲及深圳皇崗的「皇巴士」，料將完成歷史任務。駕駛皇巴士26年的司機顏少武及任職客務主任12年的張曉華，分享昔日工作點滴，難忘與乘客風雨同行：齊心搬過擋路的塌樹、在超強颱風「山竹」襲港時共度36小時……他們不捨相伴多年的皇巴士，希望繼續服務乘客，期望新口岸順利啟用，便利深港往來，促進兩地融合。

綜合大公報、明報報導，皇巴1997年3月投入服務，人稱「武哥」的顏少武在2000年成為皇巴士車長，見證跨境巴士服務的興衰起落。他說，2003年「個人遊」開通後，往來深港的旅客急增，皇巴踏入最輝煌的時期。高峰期人潮擠爆候車室，周末更需要警員到場維持秩序。當時的皇巴沒有固定班次，載滿乘客便開車，武哥當時一日往返新田和皇崗口岸20多次，忙到沒有時間用膳。

張曉華最深刻是2018年超強颱風「山竹」襲港時，車路水浸，大量乘客滯留，她在站頭留守36小時，與同事為乘客煮飯。

早年口岸設施簡陋，落馬洲管制站尚未設立專用的車輛通關亭。每一趟抵達口岸，武哥都要停下巴士，下車陪同乘客徒步走到大堂辦理過關手續，再折返車輛繼續行程。長距離的步行來回，鞋底磨損速度遠超常人。公司體諒車長辛勞，每三個月便會發放一雙新鞋，這雙鞋，成為了當時跨境車長獨有的印記。

報導稱，皇崗是連接深圳唯一24小時通關的口岸，只要路面安全，皇巴士即使10號風球也會繼續行駛，每次颱風都是挑戰，亦帶來不少難忘時刻。武哥說，曾遇到樹木倒塌在路面，影響巴士行走，車上逾20位乘客下車合力將樹木抬走，讓路面保持暢通，皇巴士才得以繼續行駛。

獨特的「返港」救援任務是武哥最難忘的回憶。曾有乘客在皇崗口岸受傷，頭部流血，整個人失去知覺。內地邊檢人員緊急安排武哥駕駛皇巴接載傷者，火速送回香港口岸，交由港方救護人員接手救治。

一路走來，武哥見證皇巴站由當初簡樸的露天候車處，一步步發展成設備齊全的冷氣候車室。他笑稱「皇巴就是第二個家」。雖然他一直期盼能在這個崗位工作至退休，但他早已做好準備，憑藉疫情時期在九巴的工作經驗，相信日後皇巴完成任務，轉至九巴工作也能適應。

精華 FAQ

  • 因新皇崗口岸即將啟用，專營巴士可直達口岸聯檢大樓，連接香港落馬洲及深圳皇崗的皇巴士將不再是主要接駁方式，料會完成29年的歷史任務。

  • 顏少武難忘與乘客合力搬走塌樹、以及接送口岸受傷乘客返港救治；張曉華則最記得2018年超強颱風山竹襲港時，留守站頭36小時並為滯留乘客煮飯。

  • 皇巴士見證了1997年開通後的深港往來變化，2003年個人遊帶來客流高峰，早年還要停車陪乘客步行過關，如今站頭已由簡陋露天處升級成冷氣候候車室。

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