香港2童爭搶籃球 男童母聯外婆大戰女童母 3婦都被捕

香港示意圖。(圖：shutterstock)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 觀塘apm商場兩童爭搶籃球設施，家長介入後爆發混戰。

觀塘apm商場兩童爭搶籃球設施，家長介入後爆發混戰。 重點二： 兩名母親與男童外婆涉打鬥被捕，外婆另涉普通襲擊。

兩名母親與男童外婆涉打鬥被捕，外婆另涉普通襲擊。 重點三：女童遭掌摑倒地送院，社福界批評暴力對兒童影響深遠。

觀塘apm商場26日發生親子 活動變家長混戰鬧劇，連小孩也淪為成人洩憤工具引發熱議。涉事女童及男童因玩籃球玩樂設施起爭執，雙方女家長替孩子出頭，初則口角繼而動手，女童更被男童外婆掌摑倒地。兩童的母親和男童外婆各被控一項在公眾地方打鬥罪，外婆另被控普通襲擊罪，將於9月3日在觀塘裁判法院提堂。

綜合大公、文匯報報導，涉案雙方分別為姓徐（34歲）的母親和其5歲女兒，另一方為姓吳（34歲）的母親和年幼兒子，以及男童姓梁（68歲）的外婆。26日下午雙方各帶小孩到apm商場中庭的籃球遊戲設施玩耍。據了解小孩因「搶籃球」爭執不下，演變成家長互相指罵，其後大打出手，過程被圍觀市民拍下並上傳社交平台廣傳。

據了解，男童外婆梁婦報稱被徐婦掌摑，而徐婦亦遭對方還擊，期間吳婦亦加入糾纏。梁婦涉嫌大力掌摑徐婦的5歲女兒，女童失平衡倒地，有旁人見狀即抱走女童施以保護。徐婦擬帶女兒離開時被人攔阻，期間一名男路人指責大人不應打小孩，並要求報警。警方下午4時許接獲吳婦報案，她聲稱被打。經調查後，警方拘捕吳婦、徐婦和梁婦。吳婦報稱臉痛及手傷；梁婦臉及臀部痛楚；徐婦亦稱臉傷，女童臉有紅腫，全送聯合醫院治療，案件交觀塘警區刑事調查隊第五隊跟進。

社福界立法會議員陳文宜表示，不論成年人之間有何矛盾，在公眾場所互相襲擊甚至波及或傷害幼童，均絕對不能接受，且暴力根本解決不了問題，只會帶來更大傷害及後果。她解釋兒童目睹暴力過程，會產生恐懼、焦慮及無助感，並很容易破壞孩子對環境與成年人的信任，嚴重者甚至會引發急性壓力反應或長期心理陰影。而成年人在孩子面前情緒失控及使用暴力，亦會傳遞「可以用暴力解決爭執」的錯誤訊息，在潛移默化下，更會影響孩子日後的情緒管理及社交模式，影響十分深遠。

陳文宜強調，「身教重於言教」，一旦遇到暴力行為，應報案交由執法部門處理；至於家長及兒童面對情緒壓力，可轉介至專業機構尋求協助，以便及時獲取適切的心理輔導與跟進服務。