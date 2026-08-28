香港教大迎新強暴案 受害女重複要求「別搞我」 向男友吐委屈

香港示意圖。(圖：shutterstock)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 香港教大迎新營涉性侵案續審，被告否認多項罪名。

香港教大迎新營涉性侵案續審，被告否認多項罪名。 重點二： 事主稱遭摸胸後再被強暴，曾多次要求別碰她。

事主稱遭摸胸後再被強暴，曾多次要求別碰她。 重點三：她因與營內女生不熟而強裝無事，事後向男友傾訴並報案。

香港 一名男學生涉嫌在包括教大迎新營等不同場合性侵或偷窺女生洗澡，共涉五名事主，男子否認一項強暴、三項非禮及一項窺淫罪，案件27日在高等法院續審。其中一名事主於案發時為迎新營「組媽」，供稱案發當晚她與被告及另一男生在房內玩「鬥地主」遊戲和喝酒，男生離開後被告強暴她，因她與營內其他女生不熟絡，故人前假裝沒事，離開營地後感委屈，遂向男友傾訴。

明報報導，被告Y.L.H（現年31歲）被控五罪，當中一項強暴罪指被告2023年7月23日在元朗保良局賽馬會大棠度假村會所地下一睡房強暴事主B。控方27日傳召B以視像方式作供。

據報導，現年21歲的事主B供稱，案發時她是涉事大學迎新營「組媽」，因迎新營才認識被告；當晚眾人通宵在房間玩樂，起初各人沒喝酒，隨著其他人陸續休息，她與被告及另一男生轉到一間沒人用的房間繼續玩樂，此時被告帶來韓國燒酒供三人飲用。其後男生短暫離開房間，被告從後抓她的胸、問胸圍大小，她重複要求「不要搞我」，被告見男生回房才停手。

報導稱，B續說，清晨6時男生離開房間休息，她亦打算回房休息，惟被告阻止她離開，並捉她的手摸自己下體，問她要否發生性行為，她答「不想」，但不夠力氣、無法推開被告，遭對方強暴，過程約5至10分鐘，事後兩人各自回房休息。

報導指出，B稱對事件感尷尬難受，認為被告不尊重其意願，但她與營內其他女生不熟絡，故當時在人前假裝沒事；迎新營尾聲，被告傳信息問她是否離開了，她沒回覆。B在庭上稱她「不想面對這個人」。事後她向男友投訴事件和報案。