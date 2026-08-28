香港教大迎新強暴案 受害女重複要求「別搞我」 向男友吐委屈
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香港一名男學生涉嫌在包括教大迎新營等不同場合性侵或偷窺女生洗澡，共涉五名事主，男子否認一項強暴、三項非禮及一項窺淫罪，案件27日在高等法院續審。其中一名事主於案發時為迎新營「組媽」，供稱案發當晚她與被告及另一男生在房內玩「鬥地主」遊戲和喝酒，男生離開後被告強暴她，因她與營內其他女生不熟絡，故人前假裝沒事，離開營地後感委屈，遂向男友傾訴。
明報報導，被告Y.L.H（現年31歲）被控五罪，當中一項強暴罪指被告2023年7月23日在元朗保良局賽馬會大棠度假村會所地下一睡房強暴事主B。控方27日傳召B以視像方式作供。
據報導，現年21歲的事主B供稱，案發時她是涉事大學迎新營「組媽」，因迎新營才認識被告；當晚眾人通宵在房間玩樂，起初各人沒喝酒，隨著其他人陸續休息，她與被告及另一男生轉到一間沒人用的房間繼續玩樂，此時被告帶來韓國燒酒供三人飲用。其後男生短暫離開房間，被告從後抓她的胸、問胸圍大小，她重複要求「不要搞我」，被告見男生回房才停手。
報導稱，B續說，清晨6時男生離開房間休息，她亦打算回房休息，惟被告阻止她離開，並捉她的手摸自己下體，問她要否發生性行為，她答「不想」，但不夠力氣、無法推開被告，遭對方強暴，過程約5至10分鐘，事後兩人各自回房休息。
報導指出，B稱對事件感尷尬難受，認為被告不尊重其意願，但她與營內其他女生不熟絡，故當時在人前假裝沒事；迎新營尾聲，被告傳信息問她是否離開了，她沒回覆。B在庭上稱她「不想面對這個人」。事後她向男友投訴事件和報案。
被告 Y.L.H. 被控 5 項罪名，包括 1 項強暴、3 項非禮及 1 項窺淫罪，案件在高等法院續審，他則否認全部指控。 她指當晚與被告及另一男生在房內玩「鬥地主」和喝酒，男生離開後，被告從後摸胸並問她是否發生性行為，之後更在她拒絕下強暴她。 事主稱因與營內其他女生不熟絡，擔心在人前講出來尷尬，因此先假裝沒事；離開營地後才感到委屈，向男友訴說事件並最終報案。
精華 FAQ
被告 Y.L.H. 被控 5 項罪名，包括 1 項強暴、3 項非禮及 1 項窺淫罪，案件在高等法院續審，他則否認全部指控。
她指當晚與被告及另一男生在房內玩「鬥地主」和喝酒，男生離開後，被告從後摸胸並問她是否發生性行為，之後更在她拒絕下強暴她。
事主稱因與營內其他女生不熟絡，擔心在人前講出來尷尬，因此先假裝沒事；離開營地後才感到委屈，向男友訴說事件並最終報案。
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