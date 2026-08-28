香港盛迎中秋 20國3000綵燈9.17~27每晚6時半照亮維園

香港旅遊發展局將於9月17日至27日在維園舉辦「國際中秋綵燈匯」，在維園正門會設有高達8米的巨型榕樹綵燈「樹影流光」。（取材自香港旅發局）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 香港旅發局擴大中秋規模，9月17日至27日維園亮燈。

香港旅發局擴大中秋規模，9月17日至27日維園亮燈。 重點二： 展出3000盞20國地區綵燈，並有400多盞香港手紮花燈。

展出3000盞20國地區綵燈，並有400多盞香港手紮花燈。 重點三：結合舞火龍與商戶優惠，盼以節慶活動帶動旅遊經濟。

香港 旅遊發展局今年擴大中秋 盛事規模，提前於9月17日至27日舉辦「國際中秋綵燈匯」，數千盞形態各異的綵燈每晚6時半在維園亮燈，包括國家級非遺南京秦淮綵燈，在維園正門設有高達8米的巨型榕樹綵燈「樹影流光」、7米高的巨型明月「荷塘月色」等，亦設有3000盞來自20個國家及地區的特色綵燈，以及逾400盞香港經典手紮花燈。

香港旅發局說，今年將擴大中秋盛事規模，打造全新大型國際中秋盛會，除推出嶄新綵燈會，還會結合多元中秋節慶活動，如大坑舞火龍等，豐富節慶氛圍。期望透過大型節慶活動，將香港獨有的傳統文化魅力轉化為旅遊吸引力，同時帶動旅遊經濟。

大公報報導，亮點元素之一的南京秦淮綵燈技藝，歷史逾1700年，已列入國家級非物質文化遺產名錄，旅發局此次邀請南京秦淮綵燈製作團隊，訂造四組別具心思的巨型南京秦淮燈，其中包括高達八米的主題綵燈「樹影流光」，位於近銅鑼灣的維園正門。作品以香港標誌性的大榕樹為設計靈感，樹冠豐滿、多層立體，以彩色紗布黏貼而成，樹根則茂盛連綿，象徵香港聯通世界，時刻歡迎八方旅客與市民一起在港歡聚，感受香港作為「亞洲盛事之都」的魅力。

「國際中秋綵燈匯」活動設有7米高的巨型明月「荷塘月色」。（取材自香港旅發局）

維園內的小山丘涼亭將變身成為「香港綵燈庭」，展示玉兔、楊桃和金魚等逾400盞香港經典手紮花燈，交織出宛如元朗大橋街市「燈籠街」的繽紛壯觀場面，展現濃厚地道港式中秋風情。維園步行徑將成為「世界綵燈大街」，展出逾3000盞來自20個國家及地區的特色綵燈。

在9月17日至20日期間，旅發局將與保良局合作，在維園南亭廣場設置特色月餅攤位，售賣上海蘇式月餅、雲南雲腿月餅，以及潮式芋泥、烏豆沙和綠豆蓉月餅等特色月餅。此外，旅發局亦會推介全港多個商場及商戶於中秋期間推出的應節主題活動、購物及餐飲禮遇，包括買一送一等優惠。

中國文學藝術界聯合會香港會員總會，今年中華文化節舉辦7項活動，包括隋唐服飾展覽。展覽自8月27日起至9月6月，在中央圖書館地下展覽館舉行，將設數字體驗、當代設計及文創區域等。港府文化體育及旅遊局局長羅淑佩說，香港第4季屬傳統旅遊旺季，下半年還有會展旅遊、盛事旅遊等，港府計畫將「票尾經濟」擴展至今年10月至11月的美酒佳餚巡禮，有信心旅客數字能達到預期5300萬的目標。

「香港綵燈庭」設有超過400盞香港經典手紮花燈，以玉兔、楊桃和金魚等經典造型設計燈籠。（取材自香港旅發局）