香港資深大律師談移民英美「忍氣吞聲」 1差距是最大難題
近年不少港人移居海外。1997年前曾嘗試移民新加坡、英美等地，但最終選擇留港的資深大律師、行政會議非官守議員湯家驊27日談移居海外的生活，指港人移居遇到最大問題為外地文化差距，直言「很多地方，旅行很好，但留居生活卻是另一回事」，到了外國一般服務一定不是港人優先，形容在英美生活「學懂了忍氣吞聲，學懂了低調，不斷告訴自己要適應」。
香港01報導，湯家驊27日在社交平台發文，談移居海外的生活。他指，港人移居海外遇到最大問題是文化差距，直言「很多地方，旅行很好，但留居生活卻是另一回事」。他又稱，在移居後你不只會接觸朋友、同事，或有知識的人，亦可能會接觸一般人，甚至基層市民，而他們的行為和態度你不一定受得了。
湯家驊又提到，香港人講求效率，一切都要快。然而到了外國，一般服務一定不是你優先。他舉例，在餐廳坐下可能要等5分鐘才有水有餐牌，服務生需要10分鐘才過來，但轉頭看看，鄰桌遲來西方人已在吃頭盤；排隊到銀行，前面西方人與服務員嘻哈閒談，當你投訴，他們報以白眼，再繼續談，輪到你時態度極差，當你無知、沒文化。他形容，在英美生活，「學懂了忍氣吞聲，學懂了低調」，不斷告訴自己要適應。
他認為最大難題不是住屋或工作，而是文化差距。到了外地後，接觸的不只是朋友與知識分子，也會面對一般市民的生活方式，很多行為和態度都需要重新適應。 因為旅遊時接觸的是短暫、精選的體驗，感受較正面；但長住後要面對日常服務、社交與制度，這些都可能與港人習慣不同，甚至令人感到不被重視。 他指在英美生活要學懂忍氣吞聲和低調，因為餐廳、銀行等服務未必以你為先，排隊與應對都較慢，甚至會遇到態度冷淡的情況，只能不斷提醒自己去適應。
精華 FAQ
他認為最大難題不是住屋或工作，而是文化差距。到了外地後，接觸的不只是朋友與知識分子，也會面對一般市民的生活方式，很多行為和態度都需要重新適應。
因為旅遊時接觸的是短暫、精選的體驗，感受較正面；但長住後要面對日常服務、社交與制度，這些都可能與港人習慣不同，甚至令人感到不被重視。
他指在英美生活要學懂忍氣吞聲和低調，因為餐廳、銀行等服務未必以你為先，排隊與應對都較慢，甚至會遇到態度冷淡的情況，只能不斷提醒自己去適應。
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